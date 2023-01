Paolina Pauletto spegne cento candeline alla residenza Francescon

Ha spento le sue cento candeline tra la gioia dei familiari più stretti e gli operatori della casa di riposo. Nuova centenaria alla residenza Francescon di Portogruaro, che a inizio settimana ha festeggiato nel migliore dei modi la signora Paolina Pauletto, nata a Concordia Sagittaria ma per una vita intera residente a Gruaro, dove si era trasferita nel dopoguerra sposando Umberto Comin e dividendosi tra le faccende domestiche e la passione per l'orto.

Lucida, riservata e religiosa, trascorre gran parte del tempo leggendo riviste e partecipando alle attività della casa di riposo. Alla festa di compleanno, oltre alle figlie Maria Grazia e Roberta, non è mancato Monsignor Lino Pigatto, a cui Paolina è molto legata. Per l'occasione, c'era anche il sindaco di Gruaro Giacomo Gasparotto. Per la Francescon si tratta della seconda centenaria presente nella struttura, dopo il recente traguardo raggiunto, lo scorso dicembre, da Vanilia Falcomer.