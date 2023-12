Su Rete 4 il viaggio del "turista per caso" Patrizio Roversi a Bibione

Sei appuntamenti per sei itinerari italiani da vivere e raccontare in modo lento, attraverso i valori che rappresentano il territorio. L’inclusività quello distintivo di Bibione che questo sabato alle 15.30 sarà protagonista della puntata tutta veneta di "Slow Tour Padano", il programma di Rete 4 condotto dal "turista per caso" Patrizio Roversi. La puntata sarà trasmessa anche in replica giovedì 28, in seconda serata.

Lo scorso novembre, la troupe televisiva di Mediaset aveva fatto tappa nella località balneare per realizzare le riprese di un’inedita Bibione fuori stagione, resa accogliente da strutture aperte tutto l’anno e una natura incontaminata da esplorare, al proprio ritmo e in modo davvero inclusivo.

Nel 2018, infatti, la spiaggia veneta è diventata la prima località turistica accessibile d’Italia: un traguardo raggiunto tramite un progetto di formazione degli operatori e di sviluppo dell’offerta turistica, che Bibione ha realizzato insieme a Village 4All e al suo fondatore, Roberto Vitali. Proprio Vitali è ospite della puntata e "cicerone" attraverso la località, insieme ai rappresentanti del Comune di San Michele al Tagliamento e al Consorzio Turistico Bibione Live.

Ad attendere conduttore e troupe, un itinerario pensato per sperimentare appieno ciò che significa vivere una località a misura di tutti, dove l’accessibilità è integrata e trasparente. Durante la puntata, Roversi condurrà gli spettatori anche in un’escursione nella natura che avvolge Bibione e che conduce verso il faro della località.

«Essere stati scelti come tappa dello "Slow Tour Padano" - spiegano dal consorzio -, ci rende orgogliosi e ci dà un’importante opportunità per raccontare Bibione attraverso una prospettiva di piena inclusione, che non riguarda solamente i turisti con disabilità e i loro accompagnatori. Una località accessibile è una località più accogliente per tutti».