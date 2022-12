Forte Cosenz, 230 mila euro per ridare decoro e sicurezza al tratto d'ingresso

Forte Cosenz: approvati i lavori di sistemazione del tratto attualmente non asfaltato, dall’attraversamento della pista lungo via Altinia al parcheggio del bosco Ottolenghi, di lunghezza di un chilometro. «Un investimento di 230 mila euro per ridare decoro e sicurezza alla via di accesso alla fortificazione», commenta l'assessore alla Mobilità Renato Boraso.

«L’intervento - spiega Boraso - è volto alla realizzazione di una nuova pavimentazione in asfalto del tratto che rappresenta l’unico collegamento di accesso al Forte. Via Forte Cosenz è oggi una strada bianca difficile da percorrere perché e questo la sistemeremo per dare sicurezza a un percorso che porta ad uno dei Forti simbolo della nostra storia e della potenza della Repubblica Serenissima. Una strada immersa in un ambito essenzialmente boschivo che, non appena sistemata, garantirà al Comune anche minori interventi per la manutenzione».

L’intervento, deciso di concerto con la Municipalità di Favaro Veneto e del suo presidente Marco Bellato che si sono fatti interpreti delle istanze della cittadinanza, riguarderà inoltre la riprofilatura dei fossati laterali, ove presenti, e la sistemazione dei cigli stradali in terra vegetale. Il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei lavori dal mese di marzo 2023 per la durata di 30 giorni. «Continua in questo modo quell'impegno che ci siamo assunti per potenziare la funzionalità e la sicurezza della viabilità pedonale e ciclabile di terraferma».