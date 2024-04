Il pediatra Marino Veronese cessa l'attività

A Jesolo martedì 30 aprile il pediatra Marino Veronese cesserà l’attività per sopraggiunti limiti d’età e verrà sostituito dal collega, neo arrivato, Fabio Sippelli.

Per garantire la continuità del servizio, i piccoli assistiti del dottor Veronese verranno trasferiti direttamente al nuovo titolare dell’incarico, dottor Sippelli, che svolgerà attività nell’ambulatorio posto nella palazzina adiacente l’ospedale di Jesolo in via Levantina 104. Qualora il familiare del piccolo assistito voglia chiedere l’iscrizione con un altro pediatra potrà farlo utilizzando i canali di richiesta dell'Ulss 4.