Pronto il "Piano Freddo" per accogliere i senza dimora

Con il mese di dicembre alla Casa dell'ospitalità di Mestre è partito il "Piano Freddo", servizio comunale di accoglienza e assistenza delle persone senza dimora per tutta la durata dei mesi invernali.

«Con l'arrivo dell'inverno rafforziamo i servizi rivolti alle persone senza fissa dimora che vivono in strada - spiega l'assessore alla coesione sociale, Simone Venturini -. Lo facciamo, potenziandolo, sulla base del modello degli anni scorsi che ha dato ottimi risultati sia in fatto di inclusione sociale sia lavorativa. Abbiamo incrementato le risorse stanziate e rafforzato i servizi di prossimità, aumentando anche il numero di posti letto disponibili alla Casa dell'Ospitalità». Tutte le notti almeno 35 posti letto saranno messi a disposizione per le persone senza tetto, presso il dormitorio in via Santa Maria dei Battuti 1/d, dalla Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità. Le modalità di accoglienza avverranno tramite prenotazione due volte la settimana, presso lo stesso dormitorio nelle giornate di lunedì dalle 13 alle 15 e giovedì mattina dalle 8.30 alle 10.30. Tutti coloro che presenteranno richieste diverse dal posto letto saranno automaticamente indirizzati allo sportello sociale, che si terrà in un ufficio presso la Casa dell’Ospitalità.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L'accoglienza sarà subordinata al numero di notti usufruite e darà priorità a donne, persone con un'età uguale o superiore ai 70 anni e a chi presenterà oggettive fragilità sanitarie dimostrate da documentazione medica. Ad ogni utente sarà assegnato un numero progressivo che sarà utilizzato per organizzare le turnazioni e l’accesso all’accoglienza notturna. L’offerta di ospitalità sarà di tre o quattro notti, a seconda del giorno in cui si effettua il check-in, fino ad un massimo di sette notti consecutive nel caso di ospiti considerati "prioritari". Cinque posti letto saranno riservati per eventuali emergenze riscontrate in strada che avranno diritto ad un’accoglienza di una sola notte e potranno registrarsi successivamente al momento check-in come gli altri richiedenti. Da quest’anno, sarà inoltre attivo un servizio di lavanderia tutte le mattine, in cui verranno lavate e igienizzate coperte, lenzuola, asciugamani e sacchi a pelo. Inoltre, ogni notte due equipe di operatori di strada (una a Mestre e l'altra a Venezia) si muoveranno per la città, nei luoghi frequentati dalle persone senza tetto o segnalati dalla cittadinanza, per monitorare e rilevare eventuali situazioni di particolare vulnerabilità e se necessario accompagnare le persone all'accoglienza notturna. Il "Piano freddo" sarà attivo fino il 21 marzo.