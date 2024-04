L'Ulss 3 potenzia oculistica e dermatologia per abbattere le liste d'attesa

L'Ulss 3 Serenissima potenzia il coinvolgimento dei SAI - cioè degli "specialisti ambulatoriali interni" - di dermatologia e oculistica per abbattere le liste di attesa. "La nostra azienda sanitaria - sottolinea il direttore sanitario Giovanni Carretta - ha perfezionato un accordo con i SAI di queste due specialità, che sono tra quelle in cui è più complicata la sfida di abbattere i tempi di attesa». Gli specialisti ambulatoriali interni' sono professionisti che lavorano per l'azienda sanitaria con uno specifico contratto; nel contempo, possono svolgere le loro prestazioni anche in altre Ulss, e altra attività esterna.

«Sui circa trecento SAI che hanno un rapporto professionale con l'Ulss 3 Serenissima - spiega ancora Carretta - gli specialisti di dermatologia sono circa una quindicina, e altrettanti sono gli oculisti». «Abbiamo dato la nostra disponibilità - sottolinea Pio Attanasi, referente aziendale per il SUMAI, il sindacato degli specialisti ambulatoriali interni - e questa collaborazione evidenzia e certifica il senso di appartenenza di questi professionisti all'azienda sanitaria». I due progetti sono stati rinnovati fino a giugno, con l'intenzione di prorogarli per il semestre successivo. L'accordo porterà gli specialisti ambulatoriali interni a svolgere per l'Ulss 3 circa cinquecento prestazioni in più di dermatologia per ogni semestre, e altrettante di oculistica, oltre alla consueta attività ordinaria.

