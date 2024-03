Mini esodo di Pasqua, previsto traffico sostenuto e una giornata da bollino rosso

Sarà un ponte pasquale prevalentemente caratterizzato da traffico sostenuto lungo l’autostrada A4 Venezia – Trieste. Occhi puntati però ai rientri dalle ferie, quando oltre ai vacanzieri riprenderanno la marcia gli autoarticolati provenienti dal centro est Europa. Stando alle previsioni di Autostrade Alto Adriatico, saranno martedì 2 e mercoledì 3 aprile (la mattina) le giornate più critiche per chi si sposta, con traffico da bollino rosso in direzione Venezia.

Le previsioni nel dettaglio

Previsto, quindi, un aumento dei flussi di transito a partire dalla mattinata di domani, giovedì 28 marzo. Questo per effetto dell’inizio delle vacanze pasquali, per i primi rientri verso il centro est Europa dei lavoratori stranieri e per il mini esodo dei turisti. I flussi si manterranno sostenuti anche nell’intera giornata di venerdì 29 e nel pomeriggio di sabato 30 soprattutto in direzione Trieste. Nel giorno di Pasqua ci sarà una drastica diminuzione del traffico che riprenderà in particolare a partire dal pomeriggio di lunedì primo aprile.

La giornata da bollino rosso

La giornata più critica dell’intero ponte – e quindi da bollino rosso – sarà martedì 2 aprile quando, a partire dal pomeriggio, oltre al rientro dei turisti per la ripresa imminente delle scuole, torneranno a circolare i mezzi pesanti. Occhi puntati in particolare sulla A4 lungo la direttrice Trieste – Venezia. Questo il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti in base a disposizione del ministero dei trasporti e delle infrastrutture: venerdì 29 dalle 14 alle 22; sabato 30 dalle 9 alle 16; domenica 31 dalle 9 alle 22; lunedì 1 aprile dalle 9 alle 22; martedì 2 dalle 9 alle 14.

