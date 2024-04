Interventi per quasi un milione per il ripopolamento dei molluschi bivalvi

Tre anni e 990mila euro per mitigare i danni subiti dai popolamenti naturali di molluschi bivalvi nelle aree marine (vongola adriatica, cannolicchio e fasolaro) e riattivarne la produttività. La giunta regionale ha approvato l'accordo con Veneto Agricoltura e con i Co.Ge.Vo (Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi) di Venezia e Chioggia, per le attività di ripopolamento nella fascia costiera del Veneto.

«Dati i risultati positivi ottenuti con una prima fase progettuale nelle annualità 2021-2023, che ha portato alla riattivazione di ampie aree della fascia costiera veneta in primo luogo per la vongola di mare, si è ritenuto opportuno riproporre il progetto per un altro triennio – spiega l’assessore regionale alla Pesca, Cristiano Corazzari-. L’obiettivo è mantenere i risultati ottenuti nella prima fase e proseguire nelle azioni di contrasto agli effetti negativi che fenomeni come mareggiate e piene dei fiumi hanno per la produzione di vongole di mare, fasolari e cannolicchi, ma anche contrastare i dannosi effetti sulle produzioni da parte dell’invasione del granchio blu».

Cosa prevede il progetto

L'iniziativa prevede due campagne di monitoraggio del prodotto all’anno, attività di pulizia dei fondali marini dai gusci vuoti, oltre a uno studio di fattibilità per un loro riutilizzo, al fine di creare un ambiente favorevole ai nuovi insediamenti. Ancora, la pulizia dei fondali alterati dagli apporti di sedimenti fluviali e sarà inoltre avviato uno studio di fattibilità sul miglioramento del sistema di informatizzazione delle imbarcazioni che consenta di verificare l’applicazione massiva di sistemi innovativi di tracciabilità delle produzioni e monitoraggio indiretto sullo stato della risorsa. L’idea è quella di arrivare a una trasmissione diretta, attraverso supporto digitale, della documentazione fiscale e sanitaria dalle imbarcazioni ai soggetti interessati dal processo di commercializzazione, compresa l’emissione diretta dell’etichetta coni dati della giornata di pesca e del prodotto da inserire nei sacchi in rete.

