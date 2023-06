L'università Iuav avvia un progetto con ricercatori e imprese per valorizzare la cultura del vetro

L'università Iuav Venezia avvia un progetto per lo sviluppo di idee nell'ambito del vetro di Murano, a partire dalla sua storia, dai processi di produzione e di riciclo. Si chiama Cluster Glass e mette in connessione la ricerca e la formazione con il territorio, con particolare attenzione al dialogo con le realtà produttive e al coinvolgimento di giovani talenti.

«Le nuove generazioni sono i professionisti di domani - spiegano dall'ateneo - a loro sta il compito di crescere il futuro del comparto del vetro veneto e lo sviluppo di innovazioni e prodotti». Le responsabili del cluster di studio e ricerca, le docenti Maria Antonia Barucco e Rosa Chiesa, sono affiancate da un gruppo di docenti Iuav di vari settori disciplinari, oltre a colleghi di Ca’ Foscari, dell’università di Roma Tre, dell’università della Virginia (USA) e di Melbourne (Australia).

Il cluster lavora per comunicare a un pubblico ampio il valore del comparto produttivo che opera con e per il vetro, supporta la capacità innovativa delle idee di ricercatori e vetrai facendo rete e lavorando allo sviluppo di nuove professionalità e competenze. In programma progetti di ricerca e di formazione, la partecipazione ai bandi regionali, nazionali e internazionali. Anche i prossimi bandi a cascata del Pnrr rappresentano un’opportunità strategica per la progettazione e la prototipazione di vetro dalle spiccate caratteristiche di sostenibilità.

In autunno è confermata la partecipazione alla Glass Week, in collaborazione con Ca’ Foscari. Sarà organizzata la seconda edizione dell’hackathon “Vetro Futuro”: 12 studenti verranno ospitati a Venezia e descriveranno il futuro del lavoro con il vetro dando voce ad aspirazioni, tendenze e suggestioni per sostenere l’immagine del vetro di Murano e del vetro made in Veneto. A questo appuntamento seguiranno 4 GlassLAB, laboratori aperti agli studenti delle lauree magistrali, promossi dall’area didattica di Iuav per costruire occasioni di confronto con le imprese del territorio. Ogni laboratorio porterà gli studenti nelle sedi delle imprese che hanno aderito al Cluster Glass e poi in aula dove, con il supporto di esperti e docenti, emergeranno spunti, riflessioni e idee concrete.

Questi i progetti futuri, ma la concretezza e l’operatività del Cluster Glass si misura anche sulle attività sviluppate nel 2022, l’anno internazionale del vetro: il convegno internazionale Antifragile Glass e il progetto di ricerca Murano Pixel hanno riscosso un notevole successo.

Diverse realtà appoggiano il Cluster Glass: fondazioni, consorzi, imprese che si distinguono nel panorama internazionale per l’eccellenza delle produzioni, l’importanza dei progetti e la rilevanza culturale: aziende private e associazioni (Confartigianato, Consorzio Promovetro, Co.Re.Ve.), oltre al Comune di Venezia e alla Fondazione Musei Civici.