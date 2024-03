Chioggia, proroga di 6 mesi per il pre esercizio della Ztl

Proroga di sei mesi per il pre-esercizio della Ztl e modifica dell’orario di attivazione il sabato. Due novità che arrivano dopo i primi due mesi di entrata in vigore del periodo di pre-esercizio della zona a traffico limitato nel centro storico di Chioggia.

Nuova fase, quindi, per le “prove generali” della Ztl in città, che verranno prorogate fino al 15 settembre 2024. Subito dopo verrà fatto un bilancio e il Comune valuterà se attivarla in maniera definitiva. «Questi primi due mesi hanno messo in risalto i punti sui quali intervenire per migliorare ulteriormente la funzionalità della Ztl», dice il sindaco Mauro Armelao. Su proposta del mondo del commercio, l’attivazione delle telecamere il sabato è stata posticipata alle 11. Quindi l’orario invernale sarà: dal lunedì al sabato dalle 11 alle 20, domenica e festivi dalle 9 alle 20. «Inoltre, ho chiesto di consentire una sorta di “mezz’ora di tolleranza” per i mezzi che escono dalla Ztl - aggiunge Armelao -. Significa che chi è già entrato quando la Ztl non era attiva ha comunque 30 minuti per uscire senza venire sanzionato. Prorogare il pre- esercizio anche nei mesi estivi ci permetterà di avere anche un dato statistico delle abitudini dei residenti nel periodo estivo».