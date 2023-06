Ca' Foscari sopra la media nazionale per laureati con cittadinanza estera

Un ateneo sopra la media nazionale per attrattività internazionale, tirocini ed esperienze all’estero e un buon tasso di occupazione per le lauree magistrali a uno e a cinque anni dal titolo. È quanto emerge sull'università Ca' Foscari di Venezia dal 25esimo rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, presentato oggi.

«La capacità attrattiva di Ca' Foscari al di fuori dell'Italia – commenta Tiziana Lippiello, rettrice - si conferma nuovamente un punto di forza del nostro ateneo. Abbiamo raggiunto questo risultato lavorando sulle caratteristiche della nostra offerta formativa, sempre più internazionale e interdisciplinare, e sui servizi offerti a partire dalle esperienze di studio e di tirocinio all'estero. Anche il fronte occupazionale conferma la qualità dei nostri corsi di laurea e la buona preparazione delle nostre laureate e dei nostri laureati».

Comunità internazionale e occupazione

Ca’ Foscari attrae ogni anno un gran numero di studenti e studentesse internazionali Degree Seekers, ossia coloro che scelgono di completare l’intero percorso di studi a Venezia. La percentuale di laureati cafoscarini con cittadinanza estera è complessivamente pari al 7%, contro il 4,3% della media nazionale. Il valore è cresciuto dell’1,6% rispetto all’anno precedente.

Il 70,4% di chi conclude una triennale a Ca’ Foscari trova lavoro entro un anno, un dato leggermente inferiore alla media nazionale del 75,4%. Il tasso di occupazione di laureati magistrali supera invece la media: a un anno dal titolo risulta impegnato in attività retribuite il 78,6% di chi ha concluso il percorso di secondo livello (a fronte di una media italiana del 77,1%). Il dato migliora ulteriormente a 5 anni dal titolo, con un’occupazione del 89,8% (era l’86,8% lo scorso anno, la media nazionale è del 88,7%).

Tirocini curriculari ed esperienze all’estero

A Ca’ Foscari, la maggior parte della componente studentesca comincia già a muovere i primi passi verso il proprio obiettivo professionale grazie ai moltissimi accordi per stage. L’88,1% di chi si laurea ha svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso di studi, contro il valore nazionale del 59,4%. Il 14,1% di chi si laurea a Ca’ Foscari ha compiuto un’esperienza di studio all’estero riconosciuta dal corso di studi (Erasmus in primo luogo), a fronte di una media nazionale dell’8,3%

Iuav Venezia: tasso di occupazione superiore alle medie nazionali

Dei 1077 laureati Iuav coinvolti dal rapporto, l’88,7% valuta con soddisfazione l’esperienza universitaria nel suo complesso. In media, l’89,9% dei laureati Iuav ha svolto un tirocinio curriculare (70,9% la media regionale) e, tra questi, il 29,1% ha fatto esperienze di tirocinio all’estero. Il tasso di occupazione dei laureati Iuav si conferma anche quest’anno superiore alle medie nazionali e regionali e in crescita rispetto ai valori registrati dal Rapporto Almalaurea 2022: a un anno dal conseguimento della laurea risultano occupati l’80,4% dei laureati di primo livello e il 95,7% dei laureati di secondo livello (media regionale 90,08%, media nazionale 88,7%).

Positiva anche la percezione dell’efficacia del titolo di studio nel mondo delle professioni: il dato considera la richiesta della laurea per l’esercizio del lavoro svolto e l’utilizzo, nel lavoro, delle competenze apprese all’università, che a un anno della laurea per i laureati Iuav è del 76,3% (68,7% la media nazionale). «Un ottimo risultato per il nostro ateneo, soprattutto nel dato occupazionale dei laureati - commenta il rettore Iuav Benno Albrecht -. Le molteplici competenze progettuali che costruiamo all’Università Iuav di Venezia danno ai nostri laureati la possibilità di accedere a numerosi profili professionali nell’ambito dell’architettura, della pianificazione, del design, della moda e delle industrie culturali».