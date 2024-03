Il Forte Marghera sarà rimesso a nuovo: investimento di 5 milioni e mezzo

Via libera al restauro dell'edificio polifunzionale di Forte Marghera. Un progetto che prevede un investimento di 5 milioni e 600mila euro con l'obiettivo di valorizzare il compendio per potenziare attività culturali, laboratori ed eventi che il Comune di Venezia e Biennale intendono promuovere.

Gli interventi previsti

Dal punto di vista architettonico e funzionale, un edificio sarà adibito principalmente a sala espositiva con la creazione di una nuova cinta muraria che fungerà sia da paramento tecnologico sia da schermatura dei locali di servizio retrostanti. Alle spalle saranno allocati due blocchi servizi, uno contenente i servizi igienici e l’altro un locale a servizio degli eventi espositivi dell’edificio. La capienza prevista è di circa 50 persone.

Il secondo edificio avrà invece una destinazione polifunzionale. La conformazione spaziale in due ambienti distinti sarà conservata. In particolare il primo ambiente, rispetto a chi arriva dal ponticello, sarà interessato dalla creazione di uno spazio adibito a distribuzione di cibi precotti già preparati e a servizi igienici, che occuperanno circa una metà della sala in senso longitudinale, mentre la seconda sala sarà lasciata libera e con destinazione di uso polifunzionale. Il progetto prevede inoltre un’ipotesi di illuminazione esterna delle facciate dei fabbricati, unitamente all’illuminazione lungo il percorso di accesso.

«In questi anni è stata predisposta una rifunzionalizzazione degli edifici storici, quali il recupero delle due caserme difensive ottocentesche e la realizzazione di servizi a supporto delle attività espositive e museali, per garantire un utilizzo continuativo da parte dei cittadini e visitatori per tutto l'anno», dice l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto. «Fin dal primo giorno della mia elezione a sindaco mi sono impegnato affinché Forte Marghera tornasse a splendere - ricorda Luigi Brugnaro -. Con questo intervento superiamo i 30 milioni di euro di investimenti per recuperare e valorizzare molti degli edifici che erano abbandonati o addirittura fatiscenti».

