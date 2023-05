Marzo donna 2023: parte del ricavato al Centro antiviolenza del Comune

Ha avuto questo pomeriggio una doppia importante appendice il “Marzo Donna”, la manifestazione promossa anche quest'anno dalla Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con le Municipalità e numerose associazioni cittadine.

Sono stati infatti inseriti due assegni al Centro Antiviolenza del Comune, per finanziare la propria attività, frutto del ricavato di alcune delle iniziative allestite all'interno del cartellone della manifestazione, che prevedeva circa un segni di eventi. La prima consegna è avvenuta al Municipio di Mestre: due assegni, uno da parte dell'associazione Inner Wheel Club, di 1.500 euro, ricavato dal concerto “Due fragili regine”; il secondo, di 1.200 euro, dalla “Pink Padel cup”, per mano di Ilaria Edel Muzzati. Entrambi sono stati iniziali alla responsabile del Servizio Protezione sociale e Centro antiviolenza, Paola Nicoletta Scarpa, alla presenza della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e della vicepresidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Paola tommasi. La seconda consegna, invece, è avvenuta a Pellestrina,