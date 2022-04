Tutto il volontariato al PalaExpo con l'Ulss 3: «Un grazie reciproco per la campagna vaccinale»

Un grazie sincero, che l'Ulss 3 Serenissima contava di poter dire da mesi, è stato tributato oggi al PalaExpo di Marghera a tutti coloro che hanno contribuito alla campagna vaccinale. «Da molti mesi - ha sottolineato il direttore generale Edgardo Contato - attendevamo questo momento e questa occasione: aspettavamo di poter finalmente guardare insieme a questi due anni di lavoro comune al servizio della popolazione, e di poterci dire un grazie che penso di poter definire vicendevole. E' il grazie dei sanitari a tutti coloro che a titolo volontario hanno sostenuto la campagna vaccinale, ma è anche il grazie comune per l'aiuto reciproco e per il lavoro che insieme abbiamo saputo fare dentro il più vasto impegno del servizio sanitario della nostra regione".

Nello spazio ritrovato del PalaExpo di Marghera, il direttore generale ha quindi consegnato una targa a una quarantina di associazioni. Su grande schermo utilizzato normalmente per le chiamate vaccinali dentro il PalaExpo, scorrevano intanto le immagini delle tante iniziative - dal vaporetto vaccinale alla vaccinazione dei senza fissa dimora, dal camper nei territori e sulle spiagge alle iniziative insieme gli Atenei veneziani... - messe in campo dall'Ulss 3 in questi anni, con l'aiuto di tutti. La mattinata del PalaExpo, presenti moltissimi volontari in rappresentanza delle associazioni premiate è stata allietata dall'esibizione delle ragazze dell'associazione culturale e sportiva ASDCR Q16: il gruppo di danza moderna ha proposto una coreografia di disco dance.