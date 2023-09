Il 28 settembre all'Arsenale inaugura la prima edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano

Sarà una vera e propria vetrina dell’eccellenza artigiana italiana, per presentare una vasta gamma di lavorazioni - da tessuti pregiati a lavori in ceramica, gioielleria, vetro soffiato, mobili di design e molto altro ancora - che da sempre sono sinonimo di Made in Italy. Il Salone dell’Alto Artigianato Italiano si appresta ad aprire i battenti della sua prima edizione in un contesto impareggiabile: l’Arsenale di Venezia, uno dei siti storici più suggestivi della città.

Ogni angolo di questo spazio carico di storia si trasformerà, da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre, in un luogo di ispirazione e scoperta per gli appassionati dell’artigianato italiano. Le Tese e le Nappe metteranno, infatti, in mostra una vasta gamma di categorie merceologiche che spazieranno dalla tradizione al contemporaneo, dando vita a una vera esposizione plurisensoriale e creativa, un vero e proprio spaccato della ricchezza culturale e artistica del paese. «Venezia celebra l’eccellenza e la maestria di tantissimi italiani che attraverso le loro mani e le loro creazioni danno lustro all’Italia e al Made in Italy nel mondo - commenta il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro -. Venezia spalanca le sue braccia ed è pronta ad accogliere non solo gli espositori ma anche tutti i visitatori che vorranno venire a dare, con la loro sola presenza, sostegno a questo Salone che nasce con tutti i migliori auspici».

Gli espositori: non solo gioielli, arredo e merletti

In esposizione ci saranno gioielli tradizionali e ricamati con fili d'oro, accessori, sculture e opere artistiche, creazioni di arredo e non solo. I maestri della rilegatura e della lavorazione della carta saranno al Salone con libri e manufatti unici, ma anche nuove creazioni di oggetti che prenderanno vita attraverso lavorazioni innovative, a testimonianza dell’amore e dell’esperienza italiana nella lavorazione cartacea. Il settore dell’illuminazione sarà presente con lampade e oggetti luminosi e quello della lavorazione del marmo e delle pietre con emozionanti creazioni per il design di interni, la pavimentazione artistica e l’arredo della casa. E, ancora, gli artigiani del vetro artistico presenteranno le proprie opere d’arte realizzate con le tecniche che si sono sviluppate nel corso dei secoli, mentre i maestri del merletto di Burano e Pellestrina mostreranno le creazioni di tessuti pregiati per l’arredamento e per l’alta moda. Gli esperti nel restauro artistico e conservativo dimostreranno come l’arte possa essere preservata e tramandata nei secoli attraverso la tecnica e tecnologia e ci sarà spazio anche per i rivestimenti decorativi del design d’interni, con l’utilizzo di carta da parati dipinta a mano, tessuti pregiati, marmi, legno e ceramiche. L’eccellenza della sartoria su misura tradizionale italiana, ma anche l’innovazione contemporanea nell’upcycling di recupero e reinterpretazione di capi vintage nel segno della sostenibilità non mancherà e a fianco,ci sarà l’alta sartoria dei costumi tradizionali del Carnevale di Venezia. Ci saranno anche gli artigiani produttori di strumenti musicali e si potranno ammirare, infine, le opere lavorate in cartapesta.