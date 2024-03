Serenissima volley e tennis, la società che aiuta gli atleti a fare sport

La Serenissima Asd è una giovane associazione sportiva nata nel 2016 da un manipolo di tecnici e atleti pronti a dare tutto per la loro passione: il tennis e la pallavolo. Credono fermamente che lo sport sia un importante elemento di socializzazione e inclusione e vogliono dare a tutti le stesse possibilità di praticarlo.

Da anni sostengono alcuni atleti in difficoltà economica, per proseguire nella passione del tennis ideando il progetto di borse sportive “Adotta un atleta". La Serenissima ha aiutato la scorsa stagione 8 giovani giocatori impegnati nel tennis regionale veneto, finanziando direttamente i costi di tesseramento sostenuti nel circolo di appartenenza, tutte le spese di iscrizione ai tornei individuali e la retta annuale per l'allenamento.

Il sodalizio, fondato nel 2016, ha dimostrato in soli otto anni di attività agonistica di essere una forza emergente nel panorama nazionale. Con un roster di 20 giocatori tra le due discipline del tennis e del volley, la Venice Tennis Serenissima e il Brock'n Serenissima Volley, il cresciuto gruppo consta attualmente di 70 atleti.

L'aspetto tennistico si rivolge essenzialmente all'attività individuale agonistica dell'atleta, non crea competizioni a squadre, diversamente fiore all'occhiello del club, ha coinvolto oltre una cinquantina di giovani dai 10 ai 24 anni.

Fino ad oggi la Serenissima asd ha ottenuto soddisfazioni in tornei Open, Itf Junior e Senior, nei tornei tennis Europe, e tutti i ragazzi sostenuti, si sono piazzati in modo positivo sia nel panorama regionale che nazionale. Inoltre la Serenissima asd nel 2021 e nel 2023 ha conquistato il titolo assoluto di squadra campione d’Italia nei campionati Uisp. Questo grazie alle vittorie nei campionati di volley di Padova e Venezia e grazie soprattutto al lavoro del tecnico di Paolo Pasqualato.