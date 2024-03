Oltre 1.500 studenti a Jesolo per la simulazione del fare impresa

Dal cibo al vino, dallo sport all’abbigliamento, dalla tecnologia agli accessori per l’ufficio, dai servizi per il turismo a quelli per la ristorazione. Sono solo alcune delle 65 imprese simulate dagli oltre 1.500 studenti arrivati a Jesolo per prendere parte a Simulinfiera 2024, la XIII edizione della Fiera Internazionale delle Imprese Simulate, ospitata fino al 15 marzo al palazzo del Turismo di Jesolo.

Sono una quarantina di istituti scolastici presenti, provenienti da tutta Italia ed Europa. Gli studenti hanno l'opportunità di mettere in pratica le competenze imprenditoriali apprese in classe gestendo una simulazione di impresa, grazie anche al sostegno di un’azienda reale, detta “impresa madrina”, che rappresenta un modello da emulare. Il programma mira a promuovere la formazione attraverso l’esperienza in un ambiente di apprendimento che simula una realtà di lavoro in tutti i suoi aspetti, insegnando a comprendere, gestire e sviluppare una piccola e media azienda, usando documentazione reale.

La testimonianza degli studenti

«L’impresa simulata è un'efficace modalità per misurare la capacità dei ragazzi di tradurre le conoscenze teoriche in competenze pratiche, ingegnandosi nel fornire risposte operative per casi aziendali, ha detto Elena Donazzan, assessore regionale alla formazione e al lavoro. Tra le testimonianze lasciate da studenti e docenti si riscontra una «maggiore motivazione e responsabilizzazione degli studenti», ma anche una «maggior consapevolezza del nuovo ruolo lavorativo, dove gli studenti arrivano alla scuola, nelle giornate di simulazione di impresa, con un abbigliamento più curato e professionale», e ancora storie che aiutano i ragazzi a prendere consapevolezza delle proprie capacità, come ha dichiarato una studentessa al terzo anno di un Istituto tecnico «fino all’esperienza in impresa simulata non pensavo di essere assolutamente in grado di affrontare uno stage in azienda, ma ora ho acquisito molta più fiducia nelle mie possibilità, e penso che anch’io potrò avere delle opportunità di inserimento lavorativo».