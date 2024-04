Ulss 4, Sonia Dalla Nora alla guida dell’unità "Medicina Fisica e Riabilitazione"

Sonia Dalla Nora di San Donà di Piave è la nuova direttrice dell’unità Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ulss 4. Laureata e specializzata all'università di Padova, nel 2006 è stata assunta all'azienda ospedaliera del Veneto orientale, dove ha acquisito ampie conoscenze sia in ambito territoriale che ospedaliero. Ha lavorato inizialmente sul territorio come fisiatra, e poi negli ospedali di Portogruaro, Jesolo e San Donà.

All'ospedale di Portogruaro è stata nominata nel 2021 direttrice di unità operativa semplice, incarico che ha mantenuto sino alla nuova nomina. È inoltre la referente aziendale per la Sclerosi Multipla e la Sla, e ha ricevuto l’incarico di alta specializzazione in riabilitazione ortopedica.

«Ringrazio la direzione per avermi affidato questo incarico di responsabilità - commenta Dalla Nora -. Confido nella collaborazione di tutti i direttori, dei dirigenti medici e di tutto il personale dell’unità operativa affinché si riesca a creare una rete ancora più solida per la presa in carico dei pazienti, sia dal punto di vista riabilitativo che umano. Ritengo fondamentale - conclude - che il nodo cruciale tra professionisti e pazienti sia un’efficace relazione, unica arma per trovare le soluzioni alle numerose difficoltà che i nostri utenti vivono ogni giorno».