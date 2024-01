Cavallino, spray anti aggressione e bastone estensibile per la polizia locale

Bastone estensibile e spray anti aggressione. Il Comune di Cavallino Treporti ha dotato la polizia locale di nuovi strumenti per proteggersi in caso di aggressione.

Sono 14 gli agenti coinvolti nell’addestramento obbligatorio sulle tecniche avanzate di difesa personale e strategie di gestione delle situazioni critiche. Iniziato a fine 2023 con l’utilizzo dei bastoni distanziatori, in questi giorni sta continuando con le sessioni di formazione per acquisire competenze nell’utilizzo dello spray antiaggressione. Una scelta, quella dell’amministrazione, che risale allo scorso novembre, quando ha portato in consiglio comunale la delibera di variazione del regolamento di polizia locale con la possibilità per gli agenti, nei servizi esterni, di dotarsi della bomboletta spray antiaggressione Oleoresin Capsicum (OC), a getto balistico, privo di effetti lesivi e permanenti, e bastone estensibile. Per particolari servizi, i vigili potranno anche avere strumenti di difesa passiva, quali giubbotti e scudi antitaglio.

«Continuiamo a investire risorse per assicurare un servizio di sicurezza pubblica che allo stesso tempo garantisca anche agli agenti di poter difendersi in situazioni che possano nuocere all’incolumità personale, e di conseguenza compromettere l’intervento – spiega il vicesindaco Francesco Monica -. Abbiamo colto la proposta del comandante Dario Tussetto e coinvolto Drago Amato Ruggero che ha messo a disposizione la sua competenza ed esperienza, a titolo gratuito, per formare gli agenti».