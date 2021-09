Stefanel rinasce e apre 30 nuovi negozi

Con una rete di 30 nuovi store oltre ai 30 già esistenti sul territorio italiano, cui si aggiungono i 21 presenti all’estero, nasce la nuova Stefanel, brand di moda acquisito da Ovs. Già il 4 marzo scorso, era tornato operativo lo store in campo San Bartolomio, ai piedi del ponte di Rialto.

Ovs si era aggiudicato definitivamente il marchio e i negozi a gennaio 2021 in seguito al benestare del ministero dello Sviluppo economico sull'operazione commerciale. I punti vendita acquisiti si trovano in posizioni prestigiose dei centri di molte città italiane. «Stefanel è un marchio di grande valore, conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero - dice Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs - Vogliamo recuperare il suo heritage proiettandolo verso il futuro. Un punto di incontro tra valori storici del marchio, attualità e spirito metropolitano».

Il brand darà spazio da un lato alla tradizione e dall’altro ad uno spirito più eclettico. Sono queste le caratteristiche della nuova Stefanel, brand nato in Veneto, che punta a mantenere nei prossimi anni un respiro internazionale.