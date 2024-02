Il dottor Stefano Saggin è il nuovo direttore dell'Ortopedia di Portogruaro

Il dottor Stefano Saggin è il nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia all’ospedale di Portogruaro. Originario di Cervignano del Friuli (Udine), 45 anni, si è laureato e specializzato all'università di Trieste. Sul fronte professionale, dopo l’esperienza maturata negli ospedali di Trieste, Palmanova e Pordenone, nel 2010 ha preso servizio a Portogruaro, lavorando al fianco del dottor Turchetto, oltre che con il professor Reinhold Ganz di Berna, acquisendo le particolari tecniche di chirurgia conservativa dell’anca.

«Con il dottor Turchetto - spiega Saggin -, ho seguito l’eccellenza di questo reparto, con lui sono cresciuto dal punto di vista professionale, in particolare in un ambito che mi ha sempre molto interessato: gli interventi conservativi dell’anca. Rilevo un reparto ben avviato, la cui qualità professionale è conclamata. Il mio obiettivo sarà quindi mantenere elevato lo standard di qualità prodotto in questa unità operativa seguendo la filosofia e la strada già tracciata di chi mi ha preceduto».

Un'ulteriore conferma della qualità dell’ortopedia di Portogruaro è arrivata dal Piano nazionale esiti (Pne) 2023 elaborato dall'Agenas, che nell’ambito dell’area clinica osteomuscolare, ha valutato 3 indicatori di riferimento - interventi al femore, anca e ginocchio - di 338 strutture italiane, stabilendo che solo 28 hanno raggiunto un livello di qualità molto alto, e tra queste proprio quella dell'Ulss 4.