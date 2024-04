I biglietti per i treni regionali si acquisteranno con un "tap" della propria carta sulle validatrici

Parte in via sperimentale in Veneto, lungo la tratta Venezia-Verona, "Tap&Tap" la nuova modalità di acquisto dei biglietti regionali di Trenitalia. Il nuovo sistema, presentato giovedì mattina alla stazione di Venezia Santa Lucia, è intuitivo: per comprare il titolo di viaggio sarà sufficiente accostare la propria carta di pagamento contactless a una validatrice della stazione di partenza e, all’arrivo, ripetere la procedura con la stessa carta utilizzata. Nel caso di verifiche da parte del controllore a bordo treno, il passeggero dovrà semplicemente comunicare gli ultimi quattro numeri della propria carta, per consentire di associare la presenza alla transazione attivata.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

I viaggiatori potranno utilizzare il servizio anche tramite dispositivo digitale - smartphone o smartwatch - purché abbiano preventivamente caricato la propria carta di pagamento. Registrandosi sul sito di Trenitalia, si potranno controllare le proprie transazioni e, soprattutto, fruire della funzione "best fare" per il calcolo della migliore tariffa applicabile, su base settimanale e mensile; per la migliore tariffazione su base giornaliera non è necessario registrarsi. Se la somma del prezzo dei biglietti singoli acquistati per la stessa tratta raggiungerà la soglia della tariffa settimanale, mensile, trimestrale o annuale, quanto speso si trasformerà in abbonamento e i viaggi successivi saranno compresi fino alla fine del periodo di riferimento.

Continua così la rivoluzione digitale dei trasporti con il viaggio in treno contactless, «con l’obiettivo di semplificare la fruibilità del servizio rendendo l’accesso ai mezzi di trasporto più rapido, sicuro, rispettoso dell’ambiente, sia per coloro che lavorano e vivono qui, sia per le persone che vengono a scoprire le nostre splendide città», ha commentato il presidente del Veneto, Luca Zaia. La novità, secondo l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti, Elisa De Berti, sarà uno stimolo per «abbandonare l’utilizzo dell’auto privata a favore dei treni regionali, non solo per i viaggiatori abituali ma anche per i passeggeri saltuari e i turisti stranieri, oltre che un volano a supporto della valorizzazione del territorio».

Con "Tap&Tap" Trenitalia «continua l'impegno nell'offrire ai viaggiatori opzioni di acquisto sostenibili, comode e teconologiche», ha quindi spiegato Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia -. Ci auguriamo che questa nuova modalità venga accolta con favore da pendolari, turisti e da chiunque scelga il treno per i propri spostamenti».