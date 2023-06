Al via la terza parte degli scavi subacquei a Lio Piccolo

Terza campagna di scavi subacquei a Lio Piccolo. Lunedì l'equipe archeologica guidata dal professor Carlo Beltrame, dell’Università Ca’ Foscari Venezia, (dipartimento di studi umanistici), sarà nei pressi del sito della cosiddetta “Villa romana di Lio Piccolo”. I lavori si svolgeranno fino al 20 luglio nello specchio lagunare del canal Riga nell’ambito della collaborazione sottoscritta con il Comune di Cavallino-Treporti, assessorato alla Cultura.

Il sito, posto nella laguna nord di Venezia nel comune di Cavallino-Treporti, ha restituito, durante la campagna dello scorso anno, una vasca in mattoni sesquipedali, di forma rettangolare, databile al primo secolo d.C., impiegata per conservare le ostriche vive che sono state trovate ancora all’interno, oltre a materiali e pavimentazioni su palificate che potrebbero rimandare a una villa di pregio affrescata di epoca romana.

Alle indagini, condotte in regime di concessione del ministero della Cultura (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna), e guidate dal professor Carlo Beltrame, docente di archeologia subacquea, partecipano Elisa Costa, ricercatrice assunta nel progetto Pnrr dal dipartimento di studi umanistici ed esperta di documentazione e rilievo subacqueo, e Paolo Mozzi, geomorfologo e geoarcheologo del dipartimento di geoscienze dell’università degli studi di Padova.

Gli studi sono condotti anche con la collaborazione di Elisabetta Boaretto, specialista in analisi al radiocarbonio del Weizmann institute di Rehovot, Davide Tagliapietra del Cnr-Ismar per lo studio delle ostriche e Alessandra De Lorenzi, dell’università Ca’ Foscari, per lo studio degli affreschi. Alle attività, in collaborazione con il comune di Cavallino-Treporti, parteciperanno alcuni dottorandi e studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali.

All’interno del progetto di divulgazione delle attività degli scavi promosso dal comune di Cavallino Treporti, l’assessore alla Cultura Alberto Ballarin annuncia l'appuntamento “Il sito archeologico di Lio Piccolo. Le ricerche subacquee dell'Università Ca' Foscari in Laguna Nord”, incontro tra archeologia e comunità che si terrà martedì 25 luglio alle 21in piazza S.M. Elisabetta a Cavallino. La serata, introdotta da Fabrizio Magani e Sara Bini della Soprintendenza, sarà condotta da Carlo Beltrame che presenterà i risultati della ricerca subacquea svolta in questi due anni sulle acque lagunari attraverso immagini, foto e video.