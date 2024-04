Il tour "orientamento e formazione" per i giovani dei Consulenti del Lavoro fa tappa a Venezia

Farà tappa a Venezia giovedì prossimo 11 aprile il truck itinerante dell’iniziativa “Il Lavoro viaggia con noi”, il tour organizzato da Fondazione Consulenti per il Lavoro e Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro. L’evento, partito da Napoli e rivolto ai giovani, farà tappa in 19 città italiane per promuovere l’orientamento, la legalità e la sicurezza, coinvolgendo le scuole, le Università e gli enti territoriali. L’appuntamento veneziano è fissato per giovedì 11 aprile al mattino, in Piazzale Donatori di Sangue a Mestre. La giornata è organizzata in collaborazione con l’Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia, con il patrocinio del Comune di Venezia e dell’Università Ca' Foscari Venezia.

«Una bellissima iniziativa e un’opportunità a cui non si può mancare – sottolinea il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia, Luca Scalabrin – Non promuovere questa iniziativa avrebbe significato non avere a cuore i ragazzi e il nostro domani, perché il futuro di questo Paese è in mano a loro». Nel corso dell'evento sarà possibile partecipare a workshop su orientamento, competenze, tipologie di contratti di lavoro.

Nello specifico, si potrà avere accesso a diverse aree: “Orientamento al Lavoro”, per scoprire attraverso un colloquio con gli esperti come acquisire consapevolezza delle proprie aspirazioni e competenze, nonché sui percorsi da intraprendere per svolgere la professione di interesse; “Redigi il tuo CV - Come presentarsi al Lavoro”, per ricevere consigli su come redigere un curriculum vitae efficace che evidenzi le esperienze più importanti e i punti di forza e per scoprire come presentarsi a un colloquio di lavoro; “Opportunità sul territorio”, per individuare con un Consulente le opportunità di lavoro, e di politiche attive, disponibili sul territorio e inviare la propria candidatura; “Sorprendo”, un’innovativa piattaforma tecnologica per l’orientamento, progettata per aiutare a individuare i propri punti di forza e il campo lavorativo in cui spendere meglio le proprie competenze; “GenL”, per mettersi alla prova con il videogame che promuove il lavoro etico; “Orientamento alla Professione”, per scoprire quale percorso intraprendere per diventare consulente del Lavoro. Evento collaterale sarà il workshop formativo “Fare rete e le politiche attive”, che dalle 12 alle 13.45 coinvolgerà i consulenti del lavoro nella sede dell’Ordine dei Consulenti di Venezia, in Galleria G. Matteotti 6/2.