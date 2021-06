Collegamenti veloci con le spiagge e le Dolomiti: l'offerta di Trenitalia per l'estate

Dal 13 giugno entra in vigore l'orario estivo di Trenitalia, che punta decisamente sui collegamenti con le località turistiche: tra le novità che interessano la laguna ci sono la corsa diretta fra Belluno e Venezia e il servizio di mobilità integrata treno + bus per raggiungere più facilmente le Tre Cime di Lavaredo. Ritorneranno anche i servizi intermodali che permetteranno di raggiungere alcune delle principali mete turistiche venete, a cui si aggiungono 580 treni regionali che ogni giorno in estate collegano tutte stazioni della regione. Inoltre 12 nuove Frecce, in aggiunta a quelle già esistenti, collegheranno il Veneto con Roma, Ancona e Lecce. I dettagli del nuovo orario sono stati illustrati oggi dall'amministratore delegato Luigi Corradi e dai direttori delle divisioni passeggeri regionale e lunga percorrenza, Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio.

Dalla laguna alla montagna

Il collegamento diretto Belluno - Venezia Santa Lucia prevede ogni giorno 15 corse senza cambi, mentre dal 24 giugno il "Tre Cime Link" permette, arrivando in treno nella stazione di Calalzo, di prendere il Dolomiti Bus e raggiungere la città di Auronzo, il lago di Misurina e le Tre Cime di Lavaredo.

Il Trenobus delle Dolomiti

Grazie ai 60 posti riservati alle biciclette, tutti i fine settimana fino all’11 settembre il Trenobus delle Dolomiti permette ai viaggiatori della linea Venezia - Belluno di percorrere le piste ciclabili del bellunese, tra cui quella che collega Belluno al lago di Santa Croce. Dal 26 giugno, utilizzando bus dedicati, sarà possibile proseguire il viaggio da Ponte nelle Alpi fino alla Val Zoldana e da Belluno fino al Nevegal.

Cortina Link

Fino all’11 settembre, dal lunedì al sabato, arrivando in treno nella stazione di Calalzo sarà possibile raggiungere in bus Cortina con un unico biglietto, servizio realizzato in collaborazione con Dolomiti Bus.

Jesolo Link

Ogni giorno 65 collegamenti, tra andata e ritorno, fra la stazione di Mestre e le spiagge di Jesolo: con un unico biglietto i viaggiatori potranno scegliere fra i 200 collegamenti al giorno garantiti da Trenitalia verso la stazione di Mestre e raggiungere il litorale veneto con collegamenti con bus assicurati da Atvo, l'azienda trasporti Veneto orientale.

Chioggia Sottomarina Link

Da Padova a Chioggia e alle spiagge di Sottomarina con un unico biglietto: i viaggiatori arrivati in treno nella stazione di Padova potranno raggiungere il litorale veneto con i 60 collegamenti bus, fra andata e ritorno, garantiti quotidianamente da Busitalia Veneto.

Promozioni e partnership

Per incentivare l’utilizzo del treno e supportare il turismo locale, Trenitalia ha attivato delle promozioni e partnership con alcune delle attrazioni turistiche del Veneto. Presentando alle casse il biglietto del treno, infatti, sarà possibile ricevere uno sconto sulla tariffa di ingresso.

Verona Treno Bici : fino al 24 ottobre, nei giorni festivi, il servizio Verona Treno Bici - in circolazione fra Venezia e Mantova - permette di raggiungere le piste ciclabili del Veronese e la ciclabile Peschiera - Mantova. Chi volesse percorrere la pista ciclabile tra Villafranca e Valeggio sul Mincio per visitare il Parco Sigurtà, potrà acquistare il biglietto di ingresso del parco a tariffa scontata presentando alle casse il biglietto del treno.

: fino al 24 ottobre, nei giorni festivi, il servizio Verona Treno Bici - in circolazione fra Venezia e Mantova - permette di raggiungere le piste ciclabili del Veronese e la ciclabile Peschiera - Mantova. Chi volesse percorrere la pista ciclabile tra Villafranca e Valeggio sul Mincio per visitare il Parco Sigurtà, potrà acquistare il biglietto di ingresso del parco a tariffa scontata presentando alle casse il biglietto del treno. Parco acquatico di Noale “Aquaestate” : nel periodo estivo, nei giorni feriali sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso del parco acquatico di Noale a tariffa scontata presentando alle casse il biglietto del treno.

: nel periodo estivo, nei giorni feriali sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso del parco acquatico di Noale a tariffa scontata presentando alle casse il biglietto del treno. Biglietto dei battelli Venetiana: nel periodo estivo sarà possibile acquistare un biglietto giornaliero o 48 ore scontato del 20%, esibendo un titolo di viaggio Trenitalia a bordo dei nuovi eco battelli di Venetiana srl che svolgono un servizio turistico permettendo di visitare Venezia in totale libertà ed autonomia secondo il modello Hop on – Hop off City Cruises.

Nuovi collegamenti con le Frecce

In aggiunta ai collegamenti già esistenti, tornano le 4 Frecce fra Venezia e Lecce e riparte il Frecciarossa diretto Bolzano - Milano, che prevede una fermata a Verona. Nel fine settimana il Frecciarossa Bolzano - Ancona, con fermata a Verona, permetterà di raggiungere la costa adriatica. Infine, ogni giorno sono attive 6 Frecce sulla linea Venezia - Roma.