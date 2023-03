Gruppo Unicomm, una raccolta fondi per l'8 marzo a favore del Telefono Rosa

«Ogni giorno è l’8 marzo»: con questo slogan il Gruppo Unicomm ha lanciato la sua campagna in occasione della Giornata internazionale della donna: dal 1 all’8 marzo presso tutti i punti vendita Famila, Emi ed Emisfero, i clienti hanno potuto donare alle casse un contributo che sarà devoluto al Telefono Rosa.

È la quarta edizione dell’iniziativa, a testimonianza dell’attenzione dell’azienda sul tema della violenza contro le donne e, più in generale, sul fronte delle discriminazioni di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto in tutto il mondo. Unicomm aggiungerà poi un suo contributo alla cifra raccolta grazie alle donazioni dei clienti.

L’obiettivo è sostenere l’Associazione nazionale volontarie del Telefono Rosa ed in particolare il percorso psicologico messo a punto dopo il lockdown, che prevede un ciclo gratuito di dieci incontri con professioniste, da fare sia in presenza che da remoto. In un momento di grande difficoltà economica l’Associazione ha come obiettivo aiutare le donne e le famiglie che ne hanno bisogno, facendosi quindi carico delle spese che non riescono a sostenere.

Il centralino del Telefono Rosa è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed è raggiungibile ai numeri 06-37518282 – 8261 - 8262.