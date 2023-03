Enogastronomia, si vota per il personaggio dell'anno: c'è anche Vanni Berna

Le eccellenze del food e dell'enologia si sfidano in questi giorni in occasione delle semifinali del premio Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza, a cui concorre anche il "nostro" Vanni Berna: contitolare dell'enoteca Le cantine dei dogi, a Mirano, è stato selezionato tra i candidati per il Premio Italia a Tavola nella categoria "Sala e hotel".

Berna, che è anche fondatore e organizzatore degli eventi La Grande Festa del Vino e Bollicine in Villa, è stato scelto dalla redazione di Italia a Tavola fra i 72 personaggi più influenti in questo settore.

Il sondaggio online "Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza" non si propone si stilare classifiche di merito, ma solo lasciare al pubblico la possibilità di votare chi ha rappresentato al meglio il settore dell'Horeca e dell'enogastronomia italiana nel 2022. Il secondo turno termina il 6 marzo 2023, alle ore 12. Passano solamente i primi 6 che hanno ottenuto più voti.

Per votare basta accedere a questo link nel sito di Italia a Tavola, fare la propria selezione e cliccare sul pulsante "Invia preferenze".