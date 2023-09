Via libera all’adeguamento del campo sportivo in via della Rinascita a Marghera

È stata licenziata la proposta di delibera che andrà in consiglio comunale relativa allo schema di utilizzazione di un’area da destinarsi ad “Aree per impianti sportivi” per l’adeguamento dell’impianto sportivo che ospita il Campo da calcio in Via della Rinascita a Marghera. «La destinazione ad impianto sportivo permette alla società che lo ha in gestione di realizzare delle strutture a supporto dell’attività sportiva quali magazzini per il ricovero delle attrezzature a servizio del campo da calcio - evidenzia l’assessore all’Urbanistica, Massimiliano De Martin -. Con questi interventi di manutenzione e di ampliamento, dimostriamo attenzione verso tutte quelle piccole e medie realtà sportive che rappresentano un importante punto di incontro per i giovani».

L’associazione sportiva dilettantistica “AC Juventina” è assegnataria della gestione del campo da calcio di Ca’ Emiliani, in via della Rinascita a Marghera, di proprietà del Comune di Venezia. All’interno del bando di assegnazione per la gestione del campo da calcio il Comune di Venezia ha richiesto all’associazione assegnataria alcuni interventi migliorativi dell’impianto sportivo. Tra le migliorie richieste all’assegnatario è stata concordata la messa in opera di due container ad uso magazzini (per il ricovero delle attrezzature a servizio del campo da calcio). La finalità dello schema di utilizzazione è, quindi, quella di modificare la classificazione dell’area da “Aree per verde attrezzato (parco, gioco) (V)” a ZTO “Aree per impianti sportivi (S)” rendendola coerente con l’uso in atto, al fine di permettere all’associazione assegnataria della gestione di poter effettuare le migliorie previste.