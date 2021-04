Estate 2021, Ryanair annuncia 65 nuove rotte dal Veneto

Ryanair ha annunciato le nuove rotte per l’estate 2021 sulla regione Veneto: 65 in totale da Treviso, Verona e Venezia Marco Polo. L’operativo di Ryanair per l’estate 2021 sul Veneto includerà la nuova base a Treviso,le nuove rotte, oltre 260 voli sui tre aeroporti, 60 nuovi posti di lavoro diretti e collegamenti con destinazioni turistiche come Palma di Maiorca e Rodi, con mete ideali per un city break come Porto e Barcellona, nonché collegamenti con Cagliari e Pescara.

Per quanto riguarda Venezia, sono previsti oltre 80 voli a settimana, 7 rotte in totale e l'incremento delle frequenze verso destinazioni come: Barcellona (fino a 10 voli a settimana), Napoli (fino a 10 voli a settimana) e Londra Stansted (fino a 18 voli a settimana).

Le nuove rotte annunciate

Da Treviso ad Alghero, Alicante, Billund, Bristol, Chania, Francoforte Hahn, Boryspil, Kos, Leopoli, Oslo, Pafo, Palma di Maiorca, Poznan, Pescara, Marrakesh, Rodi, Sibiu, Suceava, Salonicco, Tel Aviv, Trapani, Corfù. Introdotta anche la rotta da Verona a Corfù.