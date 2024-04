Ztl Chioggia, varchi attivi: quando si rischia la multa

«La circolazione di veicoli che non abbiano diritto di accesso, o non registrati pur avendone diritto, viene considerata abusiva e, pertanto, le violazioni possono essere contestate immediatamente su strada dagli agenti accertatori». In poche parole: anche nell'attuale fase di pre-esercizio della Ztl a Chioggia, se un'auto viene sorpresa a circolare senza permesso e gli agenti della polizia locale se ne accorgono in loco può scattare la multa. A renderlo noto è il Comune, che precisa che sta organizzando un incontro pubblico proprio sulla Ztl, per dare informazioni ai cittadini sulle modalità di ingresso in centro storico.

Attualmente la zona a traffico limitato è in fase di sperimentazione (il cosiddetto pre-esercizio), che durerà fino al 15 settembre. Fino ad allora, per chi entra in Ztl senza il permesso quando i varchi elettronici sono attivi, il passaggio abusivo sarà registrato ma le multe non saranno recapitate. Tranne nel caso in cui un veicolo venga sorpreso in tempo reale dalla polizia locale, che può contestare sul posto la violazione. Al termine del periodo di pre-esercizio, le sanzioni verranno recapitate non solo in loco ma anche da remoto.

Quando i varchi sono attivi

Dal primo aprile al 31 ottobre, sono attivi i varchi elettronici nei giorni feriali dalle 11 alle 4 e la domenica e i festivi dalle 9 alle 4. In questi orari, il transito all'interno della Ztl è consentito solo ai titolari di permesso rilasciato da S.S.T. Spa. «Nonostante questo sia un progetto che la nostra amministrazione ha ereditato da chi ci ha preceduto - spiega il sindaco Mauro Armelao, dobbiamo abituarci a ragionare per il bene della nostra città. Le zone a traffico limitato sono ormai diffuse in tutta Italia e anche qui a Chioggia, superata la fase iniziale, sono certo che ne apprezzeremo tutti il valore».

