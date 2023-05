Auto finisce cappottata lungo la Romea

Automobile finisce rovesciata fuori strada a Sant'Anna di Chioggia. È successo nel primo pomeriggio di oggi, alle 13, lungo la strada statale Romea. La persona al volante sarebbe rimasta lievemente ferita.

Sul posto, per recuperare il mezzo e mettere in sicurezza l'area, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. L'automobilista è stata presa invece in cura dai sanitari del Suem e trasportata al pronto soccorso per ulteriori controlli e ricevere le cure del caso. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.

In mattinata, i pompieri erano intervenuti anche a Vigonovo, per un'altra auto rovesciata in un fossato di scolo lungo viale Serenissima a Vigonovo. Il conducente, ferito, era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza in ospedale.