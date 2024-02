In Veneto calano l'economia sommersa e l'evasione fiscale

Continua a diminuire l’incidenza percentuale dell’economia non osservata - costituita da sommerso economico e statistico, economia illegale e informale - in rapporto al Pil del Veneto. Se nel 2014 era al 12,7 per cento, nel 2021 (ultimo dato disponibile) è scesa al 10 per cento. Come spiega l'ufficio studi della Cgia di Mestre, in tutti questi otto anni il trend è diminuito costantemente: un risultato che ha abbassato l’evasione fiscale della nostra regione al 9,5 per cento.

Ciò vuol dire che nel 2021, a fonte di 100 euro versati dai contribuenti veneti all’erario, 9,5 euro sono "rimasti" nelle tasche degli evasori. In Italia solo l’Emilia Romagna (9,4 per cento), il Friuli Venezia Giulia (9 per cento), la Provincia Autonoma di Trento (8,6 per cento), la Lombardia (8 per cento) e la Provincia Autonoma di Bolzano (7,7 per cento), presentano un livello di fedeltà fiscale superiore al nostro. In termini assoluti, nel 2021 nel Veneto sono stati sottratti al fisco 6,5 miliardi di euro.

Ma quali sono le cause che hanno assicurato questi risultati che, in linea di massima, stanno interessando tutte le regioni italiane? «In primo luogo - spiega la Cgia - l’applicazione della cosiddetta compliance; in secondo luogo l’introduzione della fatturazione elettronica e l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi; in terzo luogo gli effetti dello split payment in capo a chi lavora con la pubblica amministrazione e del reverse charge per le aziende che operano, in particolare, nel settore delle costruzioni».

Anche la stima dell'evasione fiscale è in calo. Secondo i dati del ministero dell'Economia e delle finanze , nel 2021 (ultimo dato disponibile) l’evasione tributaria e contributiva presente in Italia era pari a 83,6 miliardi di euro, di cui 73,2 miliardi riconducibili alle entrate e 10,4 miliardi ai contributi. Va segnalato che il dato complessivo è sceso di 24,1 miliardi rispetto al 2016 (-22,4 per cento).