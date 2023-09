Sicurezza sul lavoro: è necessario intervenire sul comportamento

Il comportamento umano, quello che facciamo sul lavoro o per strada, è centrale per la prevenzione. Le statistiche Inail indicano che negli ultimi anni il numero di morti per incidenti sul lavoro è stabile: più di 1000 morti all’anno con piccole variazioni congiunturali, come la pandemia.

Non ha alcun senso parlare di emergenza, la situazione è strutturale e dipende da molti fattori tra cui l’attuale normativa. L’approccio burocratico sposta l’attenzione delle aziende sul rispetto di centinaia di adempimenti documentali, spesso senza senso, in un contesto sanzionatorio penale che fa perdere di vista l’obiettivo della prevenzione reale. In Italia, dove circa il 95% delle aziende sono micro imprese (Dati Istat 2020), l’approccio burocratico è fallimentare.

Un aumento dei controlli, anche di 100 volte, accrescerebbe la produzione di documenti di prevenzione ma non modificherebbe la cultura della sicurezza. Anche l’aumento delle sanzioni non porta a risultati tangibili, sono già state aumentate molte volte senza risultati apprezzabili.

È recente la proposta politica di introdurre il reato di omicidio sul lavoro come soluzione al problema, nel 2016 venne già introdotto il reato di omicidio stradale e ad oggi il numero di morti sulle strade è sempre più di 9 ogni giorno (Istat 2022).

Le sanzioni non influenzano i comportamenti. Il 95% degli incidenti stradali avviene a causa di comportamenti umani a rischio (Fonte Aci Istat), tra i primi tre: distrazione alla guida, mancato rispetto della precedenza, velocità troppo elevata. Nell’industria la causa della maggioranza degli incidenti sul lavoro è legata al comportamento umano, pensiamo al numero di lavoratori che camminano sui tetti senza protezioni o a quanti guidano il carrello elevatore senza cinture di sicurezza.

Una forma di prevenzione efficace: modificare i comportamenti a rischio

Lisa Servizi implementa da anni, in Italia e all’estero, progetti di sicurezza comportamentale (Behavior Based Safety o BBS). Questo è uno standard internazionale di riconosciuta efficacia che consente di modificare la cultura organizzativa e controllare i comportamenti umani riducendo il numero di infortuni.

Nuove aule e uffici rinnovati a Porto Marghera

Il 2023 segna i primi 25 anni di attività di Lisa Servizi nel settore. Il trend degli ultimi anni ha visto una forte crescita di richiesta della consulenza e formazione in ambito sicurezza sul lavoro, la società ha scelto di investire in nuove attrezzature e spazi triplicando la superficie utile per i corsi in presenza e online.

Il catalogo dei corsi erogati da Lisa Servizi, Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto, si è ampliato negli anni venendo incontro alle esigenze di aziende internazionali. La formazione viene erogata in video conferenza, in e-learning e anche in lingua inglese. Il calendario dei corsi è consultabile online sul sito alla sezione formazione.