Al Parco Albanese arriva lo spettacolo a cielo aperto "Anima"

Tutto è pronto per dare ufficialmente il via ad “Anima” lo spettacolo a cielo aperto nato dalla collaborazione tra Biennale e Comune di Venezia che animerà Parco Albanese le sere di venerdì 23 e sabato 24 giugno. Appuntamento quindi alle 21.30 per un evento dalla durata di 60 minuti che fa parte del programma della Biennale Teatro in corso a Venezia fino al 1° luglio.

In "Anima", un team di sole donne – l’artista Noémie Goudal, la regista Maëlle Poésy, l’acrobata Mathilde Van Volsem e la musicista Chloé Thévenin – mette in scena uno spettacolo sul tempo e la natura. In scena Mathilde Van Volsem volteggia sospesa sullo sfondo di paesaggi in lenta metamorfosi, accompagnata dalle sonorità elettroniche di Chloé Thévenin. Il pubblico si troverà immerso in una suggestione naturalistica, in cui video, fotografia, musica e fisicità convergono per plasmare un tempo dilatato, frutto di uno spazio in continua, impercettibile trasformazione.

Arte teatrale che rappresenta uno degli appuntamenti del cartellone estivo nato dalla collaborazione di Comune e Biennale. Basta infatti spostarsi a Forte Marghera dove è allestita l’installazione Chaord di Emmanuel Pratt, opera della Biennale Architettura in corso fino al 26 novembre. Gli spazi aperti di Forte Marghera, simili a quelli di un parco, fanno di questo luogo la sede naturale dell'installazione di Emmanuel Pratt, che invita qui il pubblico a riunirsi, a trovare riparo, a modificare creativamente lo spazio. In quest’area la Biennale organizza l’iniziativa Educational Abitazione evoluzione, quattro appuntamenti gratuiti per le famiglie nei sabati 24 giugno e 1, 8 e 22 luglio alle ore 17. L’iniziativa consiste in happening e laboratori performativi e creativi per bambini e ragazzi dai 4 ai 10 anni.

Inoltre è in corso fino al 30 giugno Parco aperto 2023, un articolato progetto di workshop ed happening strutturato per scuole, famiglie e cittadinanza, inserito nel verde del Parco Albanese e nel complesso del Centro civico (Bissuola), che ha coinvolto nei mesi istituzioni, associazioni, scuole di danza e centri estivi. Questo accade mentre il CIMM (Centro di Informatica Musicale e Multimediale) prosegue le sua attività permanenti di ricerca e sperimentazione, di pratica e laboratorio sulla musica elettronica al Centro civico della Bissuola mentre, ancora a Parco Albanese, in occasione della Biennale Danza che si terrà a luglio, sarà l’ora di Split della coreografa australiana Lucy Guerin, e a ottobre, la Biennale Musica, sarà inaugurata al Teatro del Parco con due installazioni (16 ottobre) e una terza a Marghera.