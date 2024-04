Torna "Noale in fiore" con oltre 160 espositori, musica e intrattenimento per famiglie

È tutto pronto per la 43ª edizione di Noale in fiore, la tradizionale mostra mercato della città dei Tempesta, in programma per domenica 14 aprile. Un evento dedicato al florovivaismo che sarà affiancato anche da musica, arte e intrattenimento per tutte le famiglie.

Saranno oltre 160 gli espositori, dislocati tra le due piazze, compresi artigiani e hobbisti che daranno vita in largo San Giorgio ad un mercatino della creatività. «Il cuore della manifestazione - spiega il presidente della Pro loco, Enrico Scotton - rimane il mercato di fiori, piante e attrezzature per il giardinaggio, in tutto oltre una settantina di aziende che esporranno le novità della primavera 2024, oltre ai prodotti più gettonati, come i geranei, le rose, bulbi di ogni tipo, piante da terrazzo e giardino. Non mancheranno poi le aziende di macchine agricole, casette, attrezzature per il giardinaggio. Uno spazio lo abbiamo riservato anche agli apicoltori».

La festa sarà preceduta sabato 13 aprile dall’inaugurazione della mostra di composizioni floreali allestita nelle sale di Palazzo della Loggia (visitabile anche tutta domenica), in cui saranno esposte le opere in fil di ferro e fiori realizzate dall’artigiana Laura Oklen. Al piano terra del palazzo saranno invece presenti i Big Flowers, grandi fiori molto scenografici realizzati da Olga. Sempre domenica sarà possibile assistere sulla spianata della rocca alla dimostrazione di tree-climbing, una tecnica di potatura eseguita in arrampicata.

«Con la Pro loco - spiega il sindaco Patrizia Andreotti -, condividiamo l’idea che la vocazione di Noale sia di città per le famiglie. E Noale in fiore ne è da anni l’esempio più riuscito. Una festa corale, un gioco di squadra che unisce operatori commerciali, esercenti, artisti, mondo del volontariato, forze dell’ordine per regalare momenti di gioia a migliaia di persone».

La mostra mercato sarà allietata dalle note musicali eseguite dalle bande di Noale e Toscolano Maderno, dalle scuole di musica locali. Durante la giornata sarà possibile effettuare un’escursione attorno alla rocca a bordo di canoe, mentre i bambini (ma non solo) potranno divertirsi con i giochi in legno nei giardini Beggio. I visitatori potranno assistere anche alla performance interattiva e itinerante dove la lettura diventa gioco proposta dall’artista Rossella Consoli.

A raccontare la festa saranno speaker e deejay di TeleSuonoShow. Alle 11.30 per la cerimonia di inaugurazione arriverà anche il Corteo della festa delle Marie con la vincitrice di quest’anno, la noalese Erika Zecchin che indosserà l’abito realizzato dal costumista Francesco Briggi, anch’egli di Noale. Un servizio di trenino gratuito collegherà per l’intera giornata l’area della fiera con i principali parcheggi.