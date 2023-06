La Bob Jones Orchestra omaggia Vivaldi con un concerto a Venezia

Ultimo appuntamento della stagione musicale veneziana di Music Celebration International: martedì 27 giugno, alle ore 16.30, nella suggestiva cornice della Chiesa della Pietà di Venezia arriva la Bob Jones University Symphony Orchestra proveniente da Greenville, South Carolina, Stati Uniti.

L’orchestra, che è composta da 40 musicisti di grande talento, vanta una lunga tradizione nella esecuzione di capolavori orchestrali, oratori, opere, teatro musicale, repertorio sacro, sinfonico e pop. Il dipartimento di musica presso la Bob Jones University è una comunità di studenti, docenti e personale e comprende tre orchestre, due bande, cinque cori e anche ensemble da camera, offrendo corsi di laurea in musica, educazione musicale, pedagogia, e composizione.

I giovani musicisti si esibiranno in un’ampia gamma di brani di celebri musicisti quali Antonio Vivaldi, Ottorino Respighi, Giuseppe Torelli e Felix Mendelssohn Bartholdy. A guidarli sarà la mano esperta di Michael W. Moore, direttore d’orchestra, professore e presidente della Divisione of Music alla Bob Jones University. Primo classificato all’American Prize in Conducting-Opera, Moore ha diretto diverse performance pluripremiate, tra cui "Lucia di Lammermoor", "Cenerentola", "Titanic: il musical", "Sansone e Dalila", "Così fan tutte", "La bella e la Bestia" e una vasta gamma di programmi sinfonici, corali, educativi e pop. Il concerto è a ingresso libero e gratuito.