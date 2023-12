Venezia e Mestre, doppio appuntamento per festeggiare l'arrivo del nuovo anno

Doppio appuntamento a Venezia e terraferma per festeggiare l’ultima notte del 2023 e salutare l’arrivo del nuovo anno. Per Capodanno nella città storica tornano i tradizionali fuochi d’artificio, mentre sul palco di piazza Ferretto, a Mestre, è atteso l'evento di Radio Company. Altri eventi legati ai festeggiamenti si svolgeranno a teatro e sulla spiaggia del Lido, sempre con il coordinamento di Vela spa.

Allo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio, il Bacino di San Marco si accenderà con venti minuti di spettacolo pirotecnico. La scenografia è a cura di Parente Fireworks, la stessa ditta dei fuochi del Redentore. La visuale migliore per assistere allo spettacolo è in prossimità dell’Arsenale e lungo le riva degli Schiavoni, Ca’ di Dio, San Biagio e Sette Martiri. Saranno istituiti varchi di accesso con controlli per accedere alle aree, la cui capienza sarà limitata. Per chi arriva a Venezia dalla terraferma o da fuori città, nella serata del 31 dicembre sono previste corse di rinforzo del trasporto pubblico, così come per il deflusso al termine dei festeggiamenti.

Per la serata del 31 dicembre il centro di Mestre si anima con Wonder Company, il format che dj Ale De Biasi e la speaker Viviana Rapisarda condurranno a partire dalle 22 in piazza Ferretto. Sul palco anche la band RedMoon, dal vivo, con un repertorio che mixa dance, rock e pop. In scena i grandi classici della disco music degli anni ’70-’80 – da Sister Sledge a Gloria Gaynor, da Donna Summer ad Aretha Franklin – fino alla musica dance contemporanea con medley di Lady Gaga e Katy Perry, senza dimenticare i brani italiani che hanno fatto ballare attraverso gli anni.

Per chi vuole festeggiare a teatro, invece, il Toniolo di Mestre propone due appuntamenti: sabato 31 dicembre alle ore 21.30 e domenica 1° gennaio alle ore 18 andrà in scena il Gran Gala du Cirque, spettacolo inedito con un cast rinnovato scelto tra i migliori performer contemporanei. Come in un sogno, si alterneranno sulla scena interpreti circensi tra i più creativi al mondo. Un sorprendente show di teatro-circo, a metà tra la suspence del circo classico e il fascino della coreografia.

Dopo i festeggiamenti notturni, il primo giorno del nuovo anno si aprirà con il tradizionale concerto della Fenice, diretto dal Maestro Fabio Luisi, che, come consuetudine, verrà trasmesso in diretta su Rai 1. Suddiviso in una prima parte esclusivamente orchestrale e una seconda dedicata al melodramma, il concerto proporrà una carrellata di arie, duetti e passi corali interpretati da solisti di grande prestigio e dal Coro del Teatro La Fenice. L’esibizione musicale si chiuderà con due pagine celeberrime di Giuseppe Verdi, capisaldi del patrimonio musicale italiano: il Coro “Va’ pensiero sull’ali dorate” da Nabucco e il festoso brindisi “Libiam ne’ lieti calici” da La traviata.

Il nuovo anno si apre anche con il tradizionale bagno nelle acque del Lido, appuntamento arrivato alla 43esima edizione e promosso dal gruppo ibernisti del Lido. Alle ore 12 di lunedì 1 gennaio è in programma il ritrovo dei partecipanti sul tratto di arenile antistante il Blue Moon per inaugurare la nuova stagione. Dopo il bagno, il rinfresco con il tipico menu a base di lenticchie e cotechino. L'iniziativa è preceduta alle ore 11.15 da un programma di animazione per bambini, che prosegue poi alle ore 12.15 con uno spettacolo a loro dedicato.