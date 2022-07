Il cinema sotto le stelle torna al Parco San Giuliano

Dopo il successo della scorsa edizione, Cinemoving torna al Parco San Giuliano, con una sezione di cinema speciale pensata per il grande parco cittadino. Sei appuntamenti che gettano uno sguardo consapevole sul futuro, in collaorazione con Enel. Ci sarà spazio per film e occasioni per riflettere sui temi delle risorse ambientali e dell’equilibrio necessario tra uomo e pianeta. Per essere davvero "green" non ci saranno sedie, ma si potrà gustare il film seduti sull'erba del prato.

Di seguito il programma delle serate tra documentari, animazioni e racconti di futuri possibili. Si inzia venerdì 22 luglio con One Earth - Tutto è connesso (Italia, 2021, 93', v.o.sott.it.), documentario, di Francesco De Augustinis. La proiezione del film sarà preceduta dal cortometraggio Apocalypse Wine - Discorso civile sul paesaggio incongruo (2022, 12’ 37’’), realizzato dagli studenti della IV AM dell’Istituto Tecnico L. Dal Cero, San Bonifacio (VR) coordinati dal professor Simone Gianesini. Intervengono gli autori.

Sabato 23 luglio è la volta di La tartaruga rossa (La tortue rouge, Belgio/Francia, 2016, 81’), animazione, di Michael Dudok, mentre domenica 24 va in onda Downsizing - Vivere alla grande (Downsizing, USA, 2017, 135’), commedia, di Alexander Payne. Si ricomincia quindi venerdì 29 luglio con Genesis 2.0 (Svizzera, 2018, 113’, v.o.sott.it.), documentario, di Christian Frei e Maxim Arbugaev, mentre sabato 30 luglio al parco prende il via la proiezione di L’isola dei cani (Isle of Dogs, USA, 2018, 101’), animazione, di Wes Anderson. La rassegna terminerà quindi domenica 31 luglio con I figli degli uomini (Children of Men, GB/Canada, 2006, 104’), drammatico, di Alfonso Cuarón.

Tutte le proiezioni saranno alle ore 21.15. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’ingresso è dalla Porta Rossa del Parco San Giuliano.