A Venezia il pianista Alessandro Taverna suona Chopin, Debussy e Verdi

Venerdì 23 giugno 2023 alle ore 18.30 presso Palazzo Morosini di Venezia si terrà il concerto del pianista Alessandro Taverna, un evento speciale organizzato dalla Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro in collaborazione con Generali, Banca Generali Privatee Leone Alato a sostegno del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro che terrà la sua 41esima edizione dal 25 agosto all’8 settembre 2023.

In programma alcune tra le più significative pagine della storia della musica come Andante spianato e Grande polacca brillante op. 22 di Fryderyk Chopin, il celebre Claire de lune di Claude Debussy, la Parafrasi che Franz Liszt trasse da alcune arie dell’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi e la Rapsodia in blu di George Gershwin nella versione per pianoforte solo.

Alessandro Taverna si esibisce nelle principali istituzioni musicali internazionali, dopo essersi affermato in prestigiose competizioni, nel 2012 ha ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano il “Premio Presidente della Repubblica” per meriti artistici e per la sua carriera internazionale. Insegna all’Accademia Pianistica di Imola “Incontri con il Maestro”, al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova ed è titolare della cattedra di perfezionamento pianistico presso la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro. Da aprile 2021 è direttore artistico del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro.