Al Teatro Toniolo il concerto del duo Giovanni Andrea Zanon e Leonora Armellini

Prima esibizione al Teatro Toniolo per il duo composto dal violinista prodigio Giovanni Andrea Zanon e la pianista Leonora Armellini. L'evento fa parte della stagione di musica da camera e sinfonica organizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre.

Due eccellenze venete che rappresentano al meglio l’Italia nel mondo: Giovanni Andrea Zanon parteciperà tra pochi giorni (20 febbraio) alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali a Pechino.

Giovanni Andrea Zanon tiene concerti in qualità di solista in Italia, Svizzera, Germania, Polonia, Russia, Austria, Repubblica Ceca, Canada e Stati Uniti esibendosi in alcune delle sale più prestigiose al mondo tra le quali la Carnegie Hall di New York, il Musikverein di Graz, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, la Smetana Hall di Praga, la Bayerische Staatsoper di Monaco, il Festspielhaus di Baden-Baden, la Royal Opera House di Muscat, il Teatro Politeama di Palermo e l’Arena di Verona.

Leonora Armellini ha vinto pochi mesi fa il Quinto Premio al Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia, diventando la prima italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale. Tiene concerti in Italia, Polonia, Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Giappone.

Il programma musicale ideato appositamente per questo concerto comprende la celeberrima Sonata in la maggiore n. 9 op. 47 “a Kreutzer” di Ludwig van Beethoven, la più monumentale e di difficile esecuzione fra le composizioni per violino di Beethoven, la Sonata di César Franck, uno dei capolavori della musica da camera dell'Ottocento, per concludere con la rapsodia da concerto Tzigane di Maurice Ravel, in cui tutte le più diaboliche acrobazie del violino di Paganini sembrano rinascere e giunge all’apice il gusto del virtuosismo e della tecnica trascendentale del compositore.