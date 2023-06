All'Anda Venice Hostel il concerto dell'eclettico chitarrista Federico "Fik"

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento. Giovedì 29 giugno si esibirà Federico "Fik", della band Fik y las Flores Molestas, un poliedrico chitarrista che spazia tra il rock, il soul e lo swing.

Federico è un chitarrista, cantante, polistrumentista e compositore classe 1986. Fik ha vissuto quattro anni a Berlino, dove ha suonato (chitarra e voce) in diversi club famosissimi come l’SO36 (David Bowie), l’Insomnia-Nightclub, il Brunnen70, il Kit Kat Klub (Liza Minnelli, locale in cui nacque la Love Parade) nel quale proponeva un festival da lui ideato chiamato Karneval of Love, il Sony Center a Potsdamer Platz e il Circus Hotel a Rosenthaler Platz. E ancora jazz club come il B-Flat, Waldo Bar, Ernst, Zosch e Naked Jazz Festival, esportato da New York a Berlino dal batterista Eric Vaughn.

È stato invitato due volte a suonare allo Yorckschlösschen Home of Jazz & Blues e il quotidiano "Berliner Morgenpost" gli ha dedicato un articolo. A Berlino ha collaborato con Milo Lombardi, Charles Sammons, Lars Karlin, Roland Satterwhite, Pinar Tatlikazan, Seraphim Greno Bradel, Mike Basden e altri. In Italia ha suonato come solista al Ritz Hotel di Abano; a Venezia presso il Moresco Hotel, il Carlton Hotel on the Grand Canal e il Top Of The Carlton Sky Lounge.

Con la sua band e altre precedenti formazioni blues e jazz ha suonato in tantissimi locali a Padova (ex Mame attuale Parco della Musica, Caffè Pedrocchi, Palazzo Zuckermann, Osteria Barabba, Pedro e molti altri), Venezia (Hard Rock Cafè, Al Vapore, Forte Marghera, Paradiso Perduto), Vicenza (Vinile, Rive Jazz Club) e altre città del Veneto, del Friuli Venezia Giulia (Trieste, Sofar Sound), del Trentino, del Lazio (Roma) e della Lombardia. Ha suonato in due edizioni dello Sherwood Festival (una come solista, una in formazione marching band) e in altri festival locali come lo Yucca, i Navigli, l'Oktoberfest o Folk Festivals.

In Italia ha collaborato con Glauco Benedetti (Jovanotti), Giovanni Perin, Giulio Tullio (Elio), Michele Uliana, Edoardo Brunella, Alessandro Brunetta, Stefano Cosi, Riccardo di Vinci (R. Paci, Bosso, Fresu, G. Paoli, Morgan) e molti altri. In passato ha studiato recitazione teatrale, in particolare comica ed estemporanea, e ha lavorato con registi e attori noti del Teatro Verdi di Padova e del Teatro Piccolo di Milano come Lorenzo Maragoni e Giorgio Sangati.

Fik ha inoltre conseguito la Licenza di Teoria e Solfeggio col Maestro S. Lanza, nonché due diplomi di laurea (uno in Musica e Sound Design Informatico, l’altro – recentemente – in Chitarra jazz). Ha collaborato, e a breve riprenderà affiancandosi ad un produttore, col manager Marco Stanzani (Pino Daniele, Lucio Dalla, Lunapop e tanti altri). Il suo editore per l'album Pissin'around è The Saifam Group (Fabri Fibra, Laura Pausini, Club Dogo e altri).