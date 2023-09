A Jesolo parte il nuovo tour di Giorgia

Annunciata la data zero dell’atteso “Blu Live-Palasport”, il terzo capitolo del tour 2023 di Giorgia, cantautrice fra le più amate della musica italiana, che sarà quindi protagonista, oltre alle date già annunciate, al Palazzo del Turismo di Jesolo il prossimo sabato 4 novembre per dare il via a questo nuovo capitolo del suo viaggio musicale.

Dopo “Blu Live-Teatri Lirici”, che ha portato l’artista nei più prestigiosi e suggestivi teatri d’opera tra maggio e giugno, e “Blu Live-Outdoor", che ha toccato i più spettacolari festival estivi d'Italia, con “Blu Live-Palasport” Giorgia vivrà in autunno le atmosfere vibranti dei grandi palchi nei palasport di tutta Italia. Una nuova imperdibile occasione per ascoltare live i brani del nuovo album di Giorgia “Blu” in una veste inedita e tutti i successi del repertorio dell’artista. Con Giorgia sul palco ci saranno: Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards e protools), Gianluca Ballarin (piano e keyboards), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra e direzione musicale). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le informazioni su online.



Giorgia Todrani, semplicemente Giorgia, romana classe 1971, ha alle spalle oltre vent’anni di carriera artistica nella quale ha ottenuto 25 dischi di platino consegnando alla storia una serie di brani senza tempo, che hanno conquistato il cuore di milioni di persone: Giorgia è una delle più grandi artiste italiane di sempre. Nel corso degli anni ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali, tra cui, solo per citarne alcuni: Luciano Pavarotti, Ray Charles, Lionel Richie, Jovanotti, Mina, Zucchero, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Herbie Hancock e Alicia Keys. In Italia ha venduto circa 7 milioni di copie, con 12 album nella top-ten italiana, 5 dei quali arrivati al numero uno, e 25 singoli top-ten di cui 5 numero uno. Ha partecipato, in totale, quattro volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto; nell'edizione del 1995, in cui risultò vincitrice con “Come saprei”, fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare quattro premi: Primo Posto Big, Premio della Critica (prima cantante ad aggiudicarsi entrambi i principali riconoscimenti), Premio Autori e Premio Radio e TV. Fra gli altri riconoscimenti un Nastro d'Argento, un David di Donatello, molti tra Music Awards, Italiana Music Awards e Wind Music Awards, oltre a un Premio Campidoglio e un Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell'Album "Dietro le apparenze". Il 4 novembre 2022 esce il singolo “Normale”, che anticipa l’ultimo album di inediti “Blu”, pubblicato dall’artista a febbraio 2023. Giorgia è una convinta ecologista già da molti anni animalista, attenta ai diritti degli animali e dei bambini. In passato è stata ambasciatrice Unicef, adesso è una ferma sostenitrice di associazioni quali Greenpeace, Animal Equality, ENPA, LAV, sostiene il Karibu Village in Kenya ed è socia fondatrice di un’associazione che si occupa di educazione e assistenza a bambini e famiglie a Cinecittà (Roma).