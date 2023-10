A Venezia il concerto jazz di Joyce Yuille

Venezia Jazz Festival Fall edition #6 ritorna con tanti appuntamenti dedicati alla musica internazionale allo Splendid Venice Hotel, che ospita come da tradizione una serata dedicata alla musica soul: un viaggio nella musica nera nell’atmosfera intima del locale a due passi da Rialto.

Giovedì 26 ottobre (ore 19.00) il festival ospita la vocalist newyorkese Joyce Yuille, con Michele Bonivento alle tastiere. Joyce proviene da una famiglia di musicisti, crescendo tra il jazz della Grande Mela e l’ambiente delle chiese gospel. A 15 anni entra in una delle più prestigiose scuole di New York, Fiorello Laguardia High School Of The Music & Performing Arts, divenuta poi celebre nel mondo con il film "Saranno Famosi ". A 18 anni viene in contatto con un pianista e comincia a cantare con il suo trio in vari locali di New York. Qui matura una grande esperienza nel comunicare con il pubblico a livello professionale. Dopo il primo anno di College, si allontanò dalla musica per intraprendere la carriera di modella e nel 1985 compie il suo primo viaggio in Europa dove lavora per alcuni anni. In seguito all’incontro con due musicisti italiani in cerca di una cantante riscopre la strada della musica. Nel corso della sua carriera Joyce ha l'opportunità di lavorare con artisti nazionali ed internazionali come Randy Crawford, Ron, Laura Pausini, Elio e Le Storie Tese, Ronan Keating, Toto Cotugno e, come corista, con Renato Zero, Umberto Tozzi, Antonella Ruggeri, Enrico Ruggeri, Pooh, Sister Sledge e Dee Dee Bridgewater. Partecipa come corista e solista alla tournée di Paolo Conte, "Razmataz" nel 2002. Nell’estate 2004 inizia la sua collaborazione come corista nelle tournee di Gloria Gaynor e si esibisce come corista di Donna Summer per il 20° anniversario di Dolce & Gabbana autunno 2005. Continua ad affermarsi nell’ambiente della musica jazz e blues lavorando con i migliori musicisti di fama nazionale, partecipando a festival prestigiosi. Recentemente si è esibita al Blue Note, a Milano, ottenendo il sold out e per non perdere le sue radici gospel ha anche formato il gruppo GospeL TimeS.