Un pezzo da 90 per l'estate in musica veneziana: Mahmood in concerto a Sottomarina

Nuova rivelazione per il beach festival più atteso dell’estate in provincia di Venezia. Il 30 luglio, con inizio alle ore 21.30, al Sottomarina Sound Beach si canta e si balla con Mahmood. Il concerto del cantante, in vetta alle classifiche con il travolgente brano Tuta Gold, anima un cartellone, firmato da Città di Chioggia e DuePunti Eventi, che si annuncia spettacolare.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, MAhmood conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo. Il 2024 sara? per lui un anno anche all’insegna dei live. I biglietti del concerto di Chioggia saranno disponibili nel circuito Ticketone (on line e punti vendita) a partire dalle ore 16 di venerdì 22 marzo.

"Tuta gold", brano con cui l'artista ha partecipato alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, certificato doppio disco di platino, e? tra le canzoni piu? trasmesse in radio. La canzone conta attualmente oltre 90 milioni di stream globali su tutte le piattaforme e ha mantenuto salda la posizione numero 1 nella classifica Fimi dei singoli piu? venduti per tre settimane di fila. Raccogliendo successi anche all’estero, nella settimana di uscita ha debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il secondo posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il settimo testo piu? cercato al mondo su Genius. Il videoclip - diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv - e? sempre piu? virale con oltre 38 milioni di visualizzazioni.