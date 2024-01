Musica per la pace: l'orchestra ucraina di Kharkiv al teatro Toniolo di Mestre

Martedì 9 gennaio, alle ore 19.30, il teatro Toniolo di Mestre ospita il concerto della Kharkiv Chamber Orchestra (Ucraina) con Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala di Milano. Il concerto è inserito nel cartellone della stagione di musica da camera e sinfonica organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Associazione amici della musica di Mestre. I biglietti sono in vendita online all'indirizzo https://www.vivaticket.com/it/ticket/open-doors-for-ukraine-kharkiv-chamber-orchestra-ucraina/221576.

Il concerto unisce un profondo valore simbolico ed una indiscussa qualità musicale. È frutto del progetto "Open doors for Ukraine", nato nel 2022, in un momento storico e politico internazionale estremamente complesso e doloroso. Lo scopo è quello di creare uno spazio di residenza per i musicisti ucraini e valorizzare il ruolo della musica nella costruzione della pace. Un vero messaggio di solidarietà al popolo ucraino.

L’ensemble della Kharkiv Chamber Orchestra - tutto al femminile, perché non è concesso ai musicisti di sesso maschile di lasciare l'Ucraina - è formato da tredici straordinarie musiciste, costrette ad una fuga precipitosa dal loro Paese e attualmente impegnate in una tournée italiana fortemente voluta dall’associazione culturale Euro Artists. È un appello all’unione e alla fratellanza. Contrapporre la bellezza della musica agli orrori di un conflitto e cercare di supportare concretamente un popolo che da più di un anno convive con una sanguinosa guerra: questo è ciò che si prefigge la serie di concerti in giro per l’Italia.