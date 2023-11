Torna la Festa del Radicchio di Rio San Martino con mostre, musica e stand enogastronomici

Al via la 41ª edizione della Festa del Radicchio di Rio San Martino di Scorzè che si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 novembre e da giovedì 16 a lunedì 20 novembre nel grande Palaradicchio al centro del paese. Nel fine settimana successivo, collegata alla festa, avrà luogo anche la rassegna enogastronomica “La strada del radicchio incontra…la casa degli IGP veneti”. Il programma delle giornate prevede numerose occasioni per far festa con mostre, musica, serate e stand enogastronomici, nonché iniziative e pesca di beneficenza.

Il programma

Sabato 11 novembre “Rio in Festa” per il patrono San Martino vescovo di Tours. Giornata di attenzione per bambini, famiglie e anziani del territorio comunale. Alle 10.30 Santa Messa in parrocchia per il Santo Patrono San Martino vescovo di Tours. Alle 12.00 pranzo degli anziani su prenotazione 328.0980949.

Domenica 12 novembre alle ore 11.00 Rio incontra l’Italia dei motori: sfilata di Lamborghini in occasione del 60° anniversario e del 30° del Lamborghini Club Italia. Partenza ore 10 da piazza dei Signori di Treviso. Alle 11.15 inaugurazione della mostra ortofrutticola, sfilata in costume rinascimentale, tamburi e sbandieratori dell’associazione Dama Castellana di Conegliano. Alle 11.30 inaugurazione della mostra fotografica “Sguardi e scatti di Scorzè” a cura de “Il Rivolo”.

Giovedì 16 novembre “Gala di San Martino” alle 20.00 serata gastronomica a tema in collaborazione con l'istituto alberghiero “Dieffe” di Spinea, detentore del premio San Martino challenger 2022. Cena a tema su prenotazione, info 041.446297 - 041.446169 – 041.446005.

Domenica 19 novembre Rio solidale - Giornata della solidarietà e del ringraziamento. Alle 10.30 Santa Messa presso il Palaradicchio, animata dal coretto parrocchiale. Alle 11.00 Rio incontra l’Italia dei motori: sfilata di Ferrari da strada in collaborazione con SFC di Abano Terme. Partenza ore 10 da Piazza dei Signori di Treviso. Alle 13.00 taglio delle torte della rassegna “Rio dolce”, le pasticcerie del territorio insieme per solidarietà verso l’associazione “Moltiplicare la Speranza” delle Suore Domenicane in Camerun.

Venerdì 24 novembre per “Rio solidale” Amici del Radicchio e Unione Cuochi del Veneto presentano sette province e sette risotti con i radicchi veneti. Ogni provincia valorizzerà il risotto con uno o più radicchi del Veneto, abbinandolo ad altre eccellenze dei territori, una serata di gusto e solidarietà, mentre la generosità del pubblico determinerà la classifica dei piatti più venduti e la giuria di qualità decreterà il miglior risotto. Il ricavato sarà devoluto all’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione.

Sabato 25 novembre 21.30 - Rio's Got Talent – Talenti per la vita. Gara tra vari gruppi e persone che esprimono il proprio talento (ballerini, musicisti, cantanti, attori, arti marziali, barzellettieri, mangiatori di radicchio, giocolieri e saltimbanchi) per la vita. Il ricavato della serata andrà all’associazione LILT Venezia lega. Domenica 26 novembre alle ore 11.00 14° concorso Enogastronomico per istituti alberghieri premio San Martino Challenge “Alla ricerca delle eccellenze del nostro territorio”, ospite speciale Veronica Maya. In collaborazione con Regione Veneto e Centromarca Banca.

«Siamo una Pro Loco umile - spiega il presidente Lorenzo Michielan - ma allo stesso tempo straordinaria che dal 1982 continua a prodigarsi per beneficenza, donando impegno e ore di lavoro alla comunità, con l’obiettivo di valorizzare tutte le risorse come i prodotti agricoli di qualità che contribuiscono all’economia del nostro territorio».