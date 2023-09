Al via la nuova edizione del Festival chitarristico internazionale delle due città Treviso Venezia

Al via il 21esimo Festival chitarristico internazionale delle due città Treviso Venezia, organizzato dall’associazione culturale “Accademia musicale Musikrooms” con la direzione artistica di Andrea Vettoretti.

“New Classical World” è il titolo ed il filo conduttore del festival, che continua il suo percorso di ricerca nel mondo della musica classica, world e trasversale. «Si tratta – ha spiegato Vettoretti – di un nuovo modo di fare musica, che parte dalle conoscenze del percorso classico ed arriva a tradizioni culturali diverse. In questo senso per "New Classical World" si intende l’opera di artisti che non utilizzano uno specifico linguaggio musicale, ma attingono da tutta la musica del mondo, intesa come un tessuto continuo di esperienze correlate e componibili: un’evoluzione della visione tradizionale».

Dopo il cartellone trevigiano, iniziato il 22 settembre, il festival prosegue a Mestre nell’auditorium del Candiani, venerdì 29 e sabato 30 settembre, alle ore 21, con “Flamenco y Baile!” interpretato dal gruppo Mediterranea e “Flamenco!” di Carlos Piñana. Mentre nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, martedì 3 ottobre alle ore 20, Andrea Vettoretti proporrà “Soul…”. Ulteriori dettagli sono disponibili online.