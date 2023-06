Giornate Europee dell'Archeologia con visite a Musile di Piave, Lio Piccolo e Campagna Lupia

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con le “Giornate Europee dell’Archeologia - GEA”, evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico nella sua ricchezza e diversita?, al quale la Citta? metropolitana di Venezia e San Servolo s.r.l. aderiscono offrendo delle speciali occasioni di visita al Museo di Torcello e alla scoperta di un’isola che fu uno dei piu? antichi e prosperi insediamenti della laguna. L'iniziativa si terrà nei giorni 16, 17 e 18 giugno.

Le sale espositive del museo saranno visitabili con il biglietto ridotto al costo di € 1,50 con orario 10.30-17.30 (ultimo ingresso ore 17.00). Sabato 17 giugno prolungamento dell’orario di apertura con ingresso gratuito dalle ore 17.30 alle ore 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna Itinerario acqueo archeologico lagunare, da Venezia a Lio Piccolo e Torcello alla scoperta delle fasi insediative antiche della laguna nord alla luce degli studi e degli esiti degli scavi archeologici piu? recenti.

Il percorso acqueo e? accompagnato dalla narrazione della dott.ssa Sara Bini, Funzionaria Archeologa della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, e dal dott. Marco Paladini, archeologo “sul campo” ed esperto nella comunicazione e nella didattica dell’archeologia.

L’itinerario parte da Venezia per dirigersi verso Burano e Treporti, percorrendo i canali lagunari sino a Lio Piccolo nei pressi del luogo di rinvenimento di una Villa romana in parte sommersa. Databile al I secolo d.C., si tratta di un sito archeologico di grande interesse dal quale sono emersi frammenti di decorazione architettonica, affreschi e reperti pertinenti alla residenza, probabilmente legata ad attivita? sfruttamento delle risorse locali e che fu in uso per alcune generazioni. Si proseguira? la navigazione fino a Torcello dove si potranno “leggere” sul terreno le strutture preesistenti, scoperte nelle campagne di scavo, nell’area della piazza e in prossimita? della Basilica e nell’area a nord dove si e? scoperta un’ampia zona di abitato con pozzo e magazzini a portico e aree produttive e rievocare cosi? la vita di antichi abitanti. Si completera? il percorso nell’isola con la visita guidata alle sale del Museo La navigazione avverra? a bordo di un mezzo acqueo dedicato e tutti i servizi del percorso sono gratuiti.

