Un supermercato tutto nuovo dal 7 marzo a Sottomarina di Chioggia

Da giovedì 7 marzo apre un nuovissimo Famila a Sottomarina di Chioggia. Il posto, ideale per lo shopping, dedica particolare attenzione ai reparti freschi e freschissimi dove insieme alle migliori marche campeggiano i prodotti locali della gastronomia veneta su una superficie complessiva di 3.057 mq e un’area vendita di 2.095 mq. A disposizione quasi 48 collaboratori e ben otto casse per soddisfare le esigenze di nuovi e affezionati clienti.

L'inaugurazione

Ad inaugurare il nuovo Famila Superstore è il Gruppo Unicomm di Vicenza (associato a Selex Gruppo Commerciale), una delle più importanti aziende della Grande Distribuzione italiana, con punti vendita in 7 regioni, 27 province e 155 comuni. Il taglio del nastro avverrà alle ore 9.00.

Il nuovo Famila di Sottomarina di Chioggia

Oltre all'attenzione nei reparti freschi e freschissimi, uno degli elementi di distintività dei negozi a marchio Famila saranno i banchi serviti della carne, del pesce, della salumeria con personale qualificato pronto a servire e offrire consigli e ricette gustose, la pizza al trancio e il pane self-service sfornato caldo tutto il giorno. Grande spazio sarà poi dedicato al mondo del salutistico, con prodotti senza glutine dietetici, sostitutivi del pasto, “free from” (senza lattosio, senza zucchero ecc), alla cantina, con oltre 500 etichette fra vini e birre, fino agli alimenti per gli animali domestici.

“Siamo contenti di aprire il nostro primo punto vendita in comune di Chioggia - spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm -. Siamo presenti da tanti anni in Provincia di Venezia, una terra a cui siamo da sempre affezionati. Per noi ogni apertura è una festa perché ci dà la possibilità di assumere nuovi collaboratori: in questo caso ci saranno 48 persone che opereranno all’interno di questo negozio, pronte ad essere sempre disponibili ad ogni richiesta dei clienti”.

“L’insegna Famila - aggiunge Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo - è ormai da tantissimi anni il sinonimo di un felice connubio tra qualità e convenienza. Il nuovo format consente di rispondere con maggiore adeguatezza alle aspettative e alle richieste dei nostri clienti. Abbiamo grandissima fiducia nelle potenzialità di questo nuovo Famila che, siamo certi, saprà diventare un punto di riferimento fondamentale nella spesa dei cittadini di Chioggia e dei comuni limitrofi”.

Attenzione all'ambiente e alle persone

Famila avrà a disposizione oltre 160 posti auto e sarà all’avanguardia anche dal punto di vista dei criteri di efficienza energetica: interamente costruito in classe A. L’illuminazione è completamente garantita da impianti e lampadine a led. Sono stati inoltre installati impianti ed attrezzature a minor consumo ed è stato realizzato un sistema di “omogeneizzazione” delle condizioni climatiche del negozio che, controllando l’umidità, restituiscono un ambiente confortevole e comodo.

Moltissime anche le scelte nell’organizzazione pensate nell’ottica di una sempre maggiore attenzione ai temi della sostenibilità. Solo per citare degli esempi, all’interno del punto vendita sarà possibile acquistare vino sfuso, per ridurre la produzione e lo smaltimento di contenitori ed imballaggi, mentre le etichette sulle scaffalature saranno interamente elettroniche, riducendo quindi l’utilizzo e il consumo di carta.

Tutti questi accorgimenti sono segnali della volontà di servire il territorio migliorando il servizio e la convenienza in un momento che necessita di forte sensibilità al risparmio e al contenimento dell'inflazione. E proprio per porre freno all’inflazione, Famila offre un paniere di oltre 500 prodotti Selex che assicura una spesa completa difendendo il potere di acquisto dei clienti con prezzi convenienti ogni giorno e senza rinunciare alla qualità.

Famila App Nord Est per tutti i vantaggi

Per un aggiornamento costante si consiglia di scaricare Famila App Nord Est dove sono facilmente consultabili promozioni, coupon, vantaggi e novità esclusive che premiano gli affezionati clienti Famila. E per i soli titolari della card Famila Club di Sottomarina è disponibile il coupon di benvenuto da 5 euro (attivabile una sola volta ed entro il 7 aprile 2024).