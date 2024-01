Il corteo di barche in canale apre i festeggiamenti del Carnevale

Domenica 28 gennaio segna l'apertura ufficiale del Carnevale di Venezia, posticipata di un giorno nel rispetto della commemorazione del giorno della memoria. In Canal Grande sfila il corteo di imbarcazioni condotte da centinaia di vogatori in maschera, assieme alla grande pantegana di cartapesta che "esploderà" a Rialto: un evento unico nel suo genere, fatto di colori, addobbi, figure mascherate e canzoni popolari della laguna. La partenza del corteo è alle 11 da Punta della Dogana e la conclusione è a Rialto, dove poi si svolgerà anche la festa in Erbaria.

Sempre nell’ambito della Festa veneziana, dalle 11.30, lungo il Rio di Cannaregio, tornano i percorsi enogastronomici della tradizione veneziana offerti da Aepe, l'associazione degli esercenti pubblici: bigoli in salsa, baccalà e frittelle saranno i protagonisti della giornata all’insegna del gusto.

Nel pomeriggio, sarà Dese a dare il via alle sfilate dei carri allegorici, a cura del locale gruppo parrocchiale giovani. Dalle 14.30, i colorati carri e i figuranti in maschera percorreranno via Altinia portando nel centro della frazione allegria e divertimento, tra musica, coriandoli e stand di ristoro. Il ritrovo è alle 14 in via delle Garzette, la conclusione della manifestazione nel piazzale dietro la chiesa.

Sono iniziati già sabato 27, invece, gli appuntamenti del Venice Carnival street show: una kermesse di spettacoli di arte varia in diverse fasce orarie, dalle 11 alle 19, che entrerà nel vivo da sabato 3 e domenica 4 febbraio, e nei giorni della settimana grassa, da giovedì 8 febbraio a martedì 13 febbraio. «Il Carnevale è l’occasione per immergersi nel racconto del giovane veneziano Marco Polo, che si sviluppa, tra realtà e fantasia, in una narrazione di grande fascino - ha ricordato il sindaco Luigi Brugnaro -. Per me è il Carnevale più bello del mondo, che distribuiamo nel tempo e nello spazio, così da raggiungere tutti: nel centro storico, terraferma e isole ci saranno tanti spazi dedicati ai più piccoli e alle famiglie, ma anche per gli adulti».